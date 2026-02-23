નેપાળમાં મોટો અકસ્માત, બસ નદીમાં ખાબકતા 18 લોકોના મોત

પોખરાથી કાઠમંડુ જઈ રહેલી એક બસ નેપાળના ધાડિંગ જિલ્લામાં ત્રિશુલી નદીમાં ખાબકી હતી, જેમાં 18 લોકોના મોત થયા હતા અને 25થી વધુ મુસાફરો ઘાયલ થયા હતા.
સોમવારે વહેલી સવારે નેપાળના ધાડિંગ જિલ્લામાં એક ભયાનક અકસ્માત થયો. પોખરાથી કાઠમંડુ જઈ રહેલી એક પેસેન્જર બસ ત્રિશુલી નદીમાં ખાબકી હતી. આ ઘટનામાં ઓછામાં ઓછા 18 લોકોના મોત થયા છે. સ્થાનિક મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, આ ઘટના ભારતીય સમય (IST) અનુસાર રાત્રે 1 વાગ્યે ચિન્નાધરા વિસ્તાર નજીક બની હતી. બસમાં આશરે 40 થી 45 મુસાફરો સવાર હતા, જેમાં કેટલાક વિદેશી પ્રવાસીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.
મૃત્યુઆંક 18 હોવાનું જાણવા મળે છે, જેમાં છ મહિલાઓ અને 11 પુરુષોનો સમાવેશ થાય છે. આ અકસ્માતમાં 25 થી 27 લોકો ઘાયલ થયા છે અને તેમને વિવિધ હોસ્પિટલોમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. ઘાયલોમાં આઠ મહિલાઓ, 18 પુરુષો અને એક સગીર છોકરીનો સમાવેશ થાય છે.
અકસ્માત કેવી રીતે થયો?
બસ પૃથ્વી હાઇવે પર મુસાફરી કરી રહી હતી. બેનીઘાટ રોરાંગ ગ્રામીણ મ્યુનિસિપાલિટી-5 ના ભૈસેપતિ વિસ્તાર નજીક બસે અચાનક કાબુ ગુમાવ્યો, બસ રસ્તા પરથી લપસી ગઈ અને લગભગ 300 મીટર નીચે નદીમાં ખાબકી. બસ ખરાબ રીતે ક્ષતિગ્રસ્ત મળી આવી હતી.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે અકસ્માતનું કારણ તપાસવામાં આવી રહ્યું છે. પ્રાથમિક શંકા છે કે ડ્રાઇવરે કાબુ ગુમાવ્યો હતો અથવા રસ્તાની સ્થિતિ ખરાબ હતી. બસમાં ઓવરલોડિંગ હોવાની શક્યતા પણ તપાસવામાં આવી રહી છે. વહીવટીતંત્રે મૃતકોના પરિવારજનોને જાણ કરી છે.
આ અકસ્માત રાત્રે થયો હતો, જેના કારણે બચાવ કામગીરીમાં અવરોધ ઉભો થયો હતો. નેપાળ આર્મી, સશસ્ત્ર પોલીસ દળ, નેપાળ પોલીસ અને સ્થાનિક રહેવાસીઓએ બચાવ કામગીરી હાથ ધરી હતી. હાઇવે રેસ્ક્યુ મેનેજમેન્ટ કમિટીના અધ્યક્ષ રાજકુમાર ઠાકુરે જણાવ્યું હતું કે ઘાયલોને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. અંધારું અને નદીના પ્રવાહે બચાવ કાર્ય માટે મોટો પડકાર ઉભો કર્યો હતો.