Mahesh Bhatt Birthday: આ એક્ટર્સને ફિલ્મમાં પહેલો બ્રેક આપી બદલી નાખી તેઓની જિંદગી

પ્રખ્યાત નિર્માતા-દિગ્દર્શક મહેશ ભટ્ટ આજે, 20 સપ્ટેમ્બરના રોજ તેમનો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યા છે. તેમણે ઉદ્યોગને ઘણી પ્રશંસનીય ફિલ્મો આપી છે અને ઘણા સ્ટાર્સને તકો પણ આપી છે.
બોલીવુડના દિગ્ગજ નિર્માતા-દિગ્દર્શક અને પટકથા લેખક મહેશ ભટ્ટ આજે તેમનો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યા છે. “મંઝીલેં ઔર ભી હૈં” (1974) થી દિગ્દર્શક તરીકેની કારકિર્દી શરૂ કરનારા મહેશ ભટ્ટે અનેક પ્રશંસનીય ફિલ્મોનું નિર્માણ કર્યું છે. તેમણે અનેક સ્ટાર્સની કારકિર્દીને આકાર આપવામાં પણ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે. ઈન્ડસ્ટ્રીમાં ઘણા પ્રખ્યાત સ્ટાર્સ છે જેમને મહેશ ભટ્ટ પાસેથી પહેલો બ્રેક અથવા મોટી તક મળી છે.
જો મહેશ ભટ્ટ આ ઇન્ડસ્ટ્રીનો ભાગ ન હોત, તો ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઇમરાન હાશ્મી જેવો સ્ટાર ન હોત. મહેશ ભટ્ટે ઇમરાન હાશ્મીની પહેલી ફિલ્મ “ફૂટપાથ” (2003) બનાવી. ત્યારબાદ તેમણે “મર્ડર” બનાવી અને “ઝેહર” ની વાર્તા લખી. મહેશ ભટ્ટે “કલયુગ” પણ બનાવી અને “ગેંગસ્ટર” એ ઇમરાન હાશ્મીને બોલિવૂડમાં સ્થાપિત કર્યો. મલ્લિકા શેરાવતે “મર્ડર” માં ઇમરાન સાથે અભિનય કર્યો, જે ફિલ્મે તેને સ્ટારડમ સુધી પહોંચાડી.
કંગના રનૌત
બોલિવૂડ ક્વીન કંગના રનૌતને મહેશ ભટ્ટે ફિલ્મ “ગેંગસ્ટર” થી બ્રેક આપ્યો હતો. આ ફિલ્મમાં ઇમરાન હાશ્મી અને શાઇની આહુજા પણ મુખ્ય ભૂમિકામાં હતા. કંગનાની માસૂમિયતથી આખો ઉદ્યોગ પ્રભાવિત થયો હતો. એવું કહેવામાં આવતું હતું કે “ગેંગસ્ટર” અબુ સાલેમ અને મોનિકા બેદીની વાસ્તવિક જીવનની વાર્તા પર આધારિત હતી, પરંતુ લેખક અનુરાગ બાસુએ આ દાવાઓને ફગાવી દીધા હતા. કંગના રનૌત હવે અભિનયથી રાજકારણમાં પરિવર્તિત થઈ ગઈ છે અને હિમાચલ પ્રદેશના મંડીથી સંસદ સભ્ય છે.
લિઝા રે
મહેશ ભટ્ટે લિઝા રેને નોંધપાત્ર ઓળખ આપી. આફતાબ શિવદાસાની સાથે, મહેશ ભટ્ટે લિઝા રેને ફિલ્મ “કસૂર” માં કાસ્ટ કરી. તેણીએ અગાઉ ઘણી ફિલ્મોમાં અભિનય કર્યો હતો, પરંતુ તે “કસૂર” ફિલ્મ હતી જેણે બોલીવુડમાં તેની ઓળખ સ્થાપિત કરી.
જોન અબ્રાહમ
જોન અબ્રાહમ ખરેખર મહેશ ભટ્ટની શોધ હતા. તેમણે મહેશ ભટ્ટ દ્વારા દિગ્દર્શિત ઇરોટિક થ્રિલર “જીસ્મ” થી ઉદ્યોગમાં પ્રવેશ કર્યો. તેમણે શ્રેષ્ઠ ડેબ્યૂ માટે ફિલ્મફેર એવોર્ડ પણ જીત્યો હતો.
બિપાશા બાસુ
બિપાશા બાસુએ હોરર થ્રિલર “રાઝ” થી બોલિવૂડમાં મોટી ઓળખ મેળવી. ફિલ્મનું સંગીત હજુ પણ સર્વકાલીન શ્રેષ્ઠ સંગીત આલ્બમમાંનું એક માનવામાં આવે છે. આ ફિલ્મ બ્લોકબસ્ટર હતી. તેની સફળતાનો હજુ પણ લાભ લેવામાં આવી રહ્યો છે, અને તે સફળ ફ્રેન્ચાઇઝી માટે મજબૂત પાયો તરીકે કામ કરે છે. મહેશ ભટ્ટે આ ફિલ્મનું નિર્માણ કર્યું અને તેની સ્ક્રિપ્ટ પણ લખી.
સની લિયોન
બિગ બોસના ઘરમાં આવ્યા પછી, મહેશ ભટ્ટે સની લિયોનને “જીસ્મ 2″ ની ભૂમિકા ઓફર કરી. આ ફિલ્મે સનીને સફળતાની ઊંચાઈઓ પર પહોંચાડી. સની લિયોનને હવે કોઈ પરિચયની જરૂર નથી.
રિયા ચક્રવર્તી
રિયાની પહેલી બોલિવૂડ ફિલ્મ 2013 માં “મેરે ડેડ કી મારુતિ” હતી. તેણીએ મહેશ ભટ્ટની ફિલ્મોમાં પણ કામ કર્યું છે. તેણીની 2018 ની ફિલ્મ “જલેબી” મહેશ ભટ્ટ દ્વારા બનાવવામાં આવી હતી.
અનુ અગ્રવાલ અને રાહુલ રોય
અનુ અગ્રવાલ અને રાહુલ રોયને મહેશ ભટ્ટ દ્વારા ફિલ્મ “આશિકી” માં લોન્ચ કરવામાં આવ્યા હતા. ફિલ્મના સંગીતે બધા રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા. રાહુલ રોય અને અનુ અગ્રવાલ તેમના સમયના સૌથી લોકપ્રિય અભિનેતા અને અભિનેત્રી બન્યા. આ ફિલ્મે ચાર ફિલ્મફેર એવોર્ડ જીત્યા.
સોનલ ચૌહાણ અને આયેશા ગુપ્તા
મહેશ ભટ્ટે સોનલ ચૌહાણને ફિલ્મ “જન્નત” થી બ્રેક આપ્યો. આ ફિલ્મ ભારતીય બોક્સ ઓફિસ તેમજ વિદેશમાં ખૂબ જ સફળ રહી. મહેશ ભટ્ટે “જન્નત” નું નિર્માણ કર્યું. આ ફિલ્મથી સોનલ ચૌહાણ યુવાનોમાં પ્રિય બની. મહેશ ભટ્ટે આયેશા ગુપ્તાને “જન્નત 2” માં તક આપી. ત્યારબાદ તેમણે તેણીને “રાઝ 3” માં કાસ્ટ કરી. આયેશાએ તેના હોટ મૂવ્સથી બધાને મોહિત કરી દીધા.
મહેશ ભટ્ટના અંગત જીવનની વાત કરીએ તો, તેમના પહેલા લગ્ન કિરણ ભટ્ટ સાથે થયા હતા. મહેશ ભટ્ટ અને કિરણ ભટ્ટને બે બાળકો છે, પૂજા ભટ્ટ અને રાહુલ ભટ્ટ. જોકે, કિરણ ભટ્ટ સાથેના તેમના સંબંધોનો અંત આવ્યો. ત્યારબાદ તેમણે સોની રાઝદાન સાથે લગ્ન કર્યા. સોની રાઝદાનથી, મહેશ ભટ્ટને બે પુત્રીઓ છે, આલિયા ભટ્ટ અને શાહીન ભટ્ટ. મહેશ ભટ્ટની પુત્રીઓ, પૂજા ભટ્ટ અને આલિયા ભટ્ટ, ઉદ્યોગમાં જાણીતા નામો છે.