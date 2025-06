મહારાષ્ટ્ર સરકારે ત્રણ ભાષા નીતિનો આદેશ પાછો ખેંચ્યો

મહારાષ્ટ્ર સરકારે રવિવારે ત્રણ ભાષા નીતિ સંબંધિત પોતાનો સુધારેલો સરકારી આદેશ (GR) પાછો ખેંચી લીધો. હિન્દીને ત્રીજી ભાષા તરીકે ‘લાદવાના’ આરોપો વચ્ચે વધતા વિરોધને કારણે સરકારે આ પગલું ભર્યું છે. આ સાથે, સરકારે આ નીતિની સમીક્ષા અને અમલ કરવા માટે એક નવી સમિતિની રચના કરવાની જાહેરાત કરી છે.

Mumbai, Maharashtra: Chief Minister Devendra Fadnavis says, “The three-language formula introduced in the education policy was supported even by Uddhav Thackeray when he was the Chief Minister. He had formed a committee which recommended making Hindi, Marathi, and English… pic.twitter.com/OhgjMKlWSE

મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે કહ્યું કે રાજ્ય મંત્રીમંડળની બેઠકમાં આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે ત્રણ ભાષા નીતિ અને તેના અમલીકરણ પદ્ધતિ અંગે ડૉ. નરેન્દ્ર જાધવની અધ્યક્ષતામાં એક સમિતિની રચના કરવામાં આવશે. આ સમિતિનો અહેવાલ આવ્યા પછી જ નીતિનો અમલ કરવામાં આવશે.

Mumbai, Maharashtra: Chief Minister Devendra Fadnavis says, “Today in the Cabinet meeting, we discussed the three-language policy. We have decided that a committee will be formed under the leadership of Dr. Narendra Jadhav to determine from which standard the languages should be… pic.twitter.com/vamyX5CNEX

