મહાગઠબંધનની બેઠક વહેંચણી ફોર્મ્યુલા જાહેર

મહાગઠબંધનની અંદર બેઠક વહેંચણી ફોર્મ્યુલા હવે જાહેર થઈ ગઈ છે, જોકે ચૂંટણીના અંતે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, મહાગઠબંધનના ઘટક પક્ષોએ 243 વિધાનસભા મતવિસ્તારોમાંથી 252 વિધાનસભા મતવિસ્તારોમાં તેમના ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી છે, એટલે કે લગભગ નવ વિધાનસભા બેઠકો એવી છે જ્યાં મહાગઠબંધનના ઘટક પક્ષો NDA ઉમેદવારનો સામનો કરીને એકબીજા સામે લડી રહ્યા છે. કેટલાક વિધાનસભા મતવિસ્તારોમાં, RJD અને કોંગ્રેસે ઉમેદવારો ઉભા રાખ્યા છે, અન્યમાં, કોંગ્રેસ અને VIP, અને અન્યમાં, ડાબેરીઓ અને કોંગ્રેસે ઉમેદવારો ઉભા રાખ્યા છે.

RJD એ હવે ૧૪૩ બેઠકો પર ઉમેદવારો ઉભા રાખ્યા છે, જે છેલ્લી ચૂંટણીમાં ૧૪૪ થી ઘટીને ૭૫ પર જીત્યા છે.

કોંગ્રેસે હવે ૬૧ બેઠકો પર ઉમેદવારો ઉભા રાખ્યા છે, જે છેલ્લી ચૂંટણીમાં ૭૦ થી ઘટીને ૧૯ પર જીત્યા છે.

CPI (ML) એ હવે ૨૦ બેઠકો પર ઉમેદવારો ઉભા રાખ્યા છે, જે છેલ્લી ચૂંટણીમાં ૧૯ થી ઘટીને ૧૨ પર જીત્યા છે.

CPI (ML) એ હવે ૯ બેઠકો પર ઉમેદવારો ઉભા રાખ્યા છે, જે છેલ્લી ચૂંટણીમાં ૬ થી ઘટીને ૨ પર જીત્યા છે.

CPM એ હવે ૪ બેઠકો પર ઉમેદવારો ઉભા રાખ્યા છે, જે છેલ્લી ચૂંટણીમાં ૪ થી ઘટીને ૨ પર જીત્યા છે.

મુકેશ સાહનીની પાર્ટી VIP એ ૧૫ બેઠકો માટે ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી છે, જે પહેલીવાર ગ્રાન્ડ એલાયન્સમાં જોડાઈ રહી છે.

મહાગઠબંધનમાં મુખ્ય પક્ષ આરજેડીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા તેજસ્વી યાદવ અને લાલુ પ્રસાદ યાદવે એક સાથે ૧૪૩ ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી, જેમાં તેમના ઇરાદા સ્પષ્ટ થયા કે ગમે તે થાય, પાર્ટી આ વખતે ૧૪૦ થી વધુ બેઠકો પર ચૂંટણી લડશે. તેજસ્વી યાદવનું નામ યાદીમાં ટોચ પર છે, અને તેઓ પોતે ૨૦૨૫ની બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી વૈશાલી જિલ્લાની રાઘોપુર બેઠક પરથી લડશે. ભોજપુરી સ્ટાર ખેસારી લાલ યાદવને છાપરા, ઇસ્માઇલ મન્સૂરીને કાંતી, લલિત યાદવને દરભંગા, મુકેશ યાદવને મુંગેર અને દેવકુમાર ચૌરસિયાને હાજીપુર બેઠક પરથી ટિકિટ આપવામાં આવી છે. જોકે, ટિકિટ ન મળવાથી નારાજ બળવાખોર નેતાઓ ચૂંટણીમાં માથાનો દુખાવો બની શકે છે.

 

