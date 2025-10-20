હોંગકોંગ એરપોર્ટ પર મોટી દુર્ઘટના, સમુદ્રમાં પડ્યુ કાર્ગો વિમાન

ચીનથી એખ મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. જ્યાં હોંગકોંગ એરપોર્ટ પર સોમવારે એક મોટી દુર્ઘટના ઘટી છે. આ દુર્ઘટના ત્યારે બની જ્યારે એક કાર્ગો વિમાન હોંગકોંગ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર લેન્ડિંગ દરમિયાન લપસીને સમુદ્રમાં પડ્યુ હતું. આ હાદસામાં બે લોકોના મોત થયા છે. વિમાનમાં સવાર 4 ક્રુ મેમ્બરને સુરક્ષિત રીતે રેસ્ક્યુ કરી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
જણાવી દઈએ કો આ બોઈંગ 747 કાર્ગો વિમાન તુર્કિયની અસીટી એરલાઈન્સ દ્વારા ઉડાવવામાં આવી રહ્યું હતું અને દુબઈના અલ મુકતુમ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટથી ઉડાન ભરી હોંગકોંગ પહોંચ્યું હતું. આ વિમાન અમિરેટ્સ એરલાઈન્સથી વેટ લીજ પર લેવામાં આવી હતી એટલે કે વિમાન સાથે પાયલટ, ક્રુ, મેંટેનેંસ અને વીમો પણ અસીટી એરલાઈન્સ જ સંભાળી રહી હતી.
મળતી માહિતી અનુસાર વિમાનનો પાછળનો ભાલ સમુદ્રમાં ડૂબી ગયો અને આગળનો ભાગ અને કોકપિટ પાણીની ઉપર જોવા મળ્યુ હતું. નોંધનીય છે કે આ દુર્ઘટના વહેલી સવારે 3:50 વાગે હોંગકોંગ એરપોર્ટ પર રનવે પર ઘટ હતી. હાલમાં એરપોર્ટને અસ્થાયી રૂપે બંધ કરવામાં આવ્યો છે. બાકીના બે રનવે ચાલુ છે.
પ્રાથમિક માહિતી દર્શાવે છે કે એરપોર્ટ ગ્રાઉન્ડ વાહનમાં બે લોકોના મોત થયા છે. તે સમયે વિમાનમાં કોઈ માલસામાન નહોતો. હોંગકોંગના નાગરિક ઉડ્ડયન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે તે અકસ્માતની તપાસ માટે એરલાઇન અને અન્ય સંબંધિત એજન્સીઓનો સંપર્ક કરી રહ્યું છે.