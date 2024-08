5.7ની તીવ્રતાના ભૂકંપથી જમ્મુ-કાશ્મીરથી લઈ દિલ્હીની ધરા ધ્રજી

જમ્મુ-કાશ્મીર: દેશમાં વરસાદી માહોલ વચ્ચે ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા છે અને લોકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો. અફઘાનિસ્તાનથી શરૂ થયેલા ભૂકંપના આંચકા એટલા જોરદાર હતા કે પાકિસ્તાનથી લઈને જમ્મુ-કાશ્મીરથી લઈને છેક દિલ્હી સુધી અનુભવાયા. રિક્ટર સ્કેલ પર ભૂકંપની તીવ્રતા 5.7 માપવામાં આવી છે.

EQ of M: 5.7, On: 29/08/2024 11:26:38 IST, Lat: 36.51 N, Long: 71.12 E, Depth: 255 Km, Location: Afghanistan.

For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) August 29, 2024