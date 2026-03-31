LPG કટોકટીથી ધંધામાં ખોટ, મુંબઈના ધારાવીમાં નાશ્તાની દુકાનો ઠપ્પ

LPG ગેસની અછત માત્ર મુંબઈના નાના દુકાનદારોને જ નહીં પરંતુ મોટા ખાદ્ય સપ્લાયર્સને પણ અસર કરી રહી છે. મુંબઈના પ્રખ્યાત ધારાવી જિલ્લામાં ઈડલી અને વડા ઉત્પાદક છ કંપનીઓ બંધ થઈ ગઈ છે. નાના વિક્રેતાઓ આ કંપનીઓ પાસેથી ઈડલી મેળવતા હતા અને તેને શેરીના ખૂણા પર વેચતા હતા.
મુંબઈમાં વેચાતા મોટાભાગના ઇડલી, વડા અને ઢોસા ધારાવીના રસ્તાઓ પર આવેલા નાના ઘરો અને ઉદ્યોગોમાં બનાવવામાં આવે છે. જોકે, LPGની અછતને કારણે, 70 ટકા વ્યવસાયો ઠપ્પ થઈ ગયા છે, જેમાં નાના ઘર-આધારિત વ્યવસાયો અને ઇડલી ઉદ્યોગ બંનેનો સમાવેશ થાય છે. વ્યવસાય માલિકોનું કહેવુ છે કે તેમના ઉદ્યોગો અને દુકાનોમાં કામ કરતા 80 ટકા લોકો તેમના ગામડાઓમાં પાછા ફર્યા છે.
ઇડલી બનાવતી છ કંપનીઓ બંધ
એનબીટીના અહેવાલ મુજબ થોક ઇડલી વેચનાર રાજ નાદરએ કહ્યું કે તેમની પાસે એક હોટલ પણ છે, જ્યાં તેઓ 10 લોકોને રોજગારી આપતા હતા; હાલમાં, ફક્ત બે જ કર્મચારી છે. LPGની અછત શરૂ થઈ ત્યારથી આઠ લોકો તેમના ગામડાઓમાં ગયા છે. નોંધનીય છે કે ધારાવીમાં છ કંપનીઓ છે જે દરરોજ 50,000 થી 100,000 ઇડલીનું ઉત્પાદન કરે છે. મુંબઈના વિવિધ ભાગોમાંથી વિક્રેતાઓ તેમને મેળવે છે અને વેચે છે. હવે, LPG સિલિન્ડરની અછતની અસર આ વ્યવસાય પર પણ થવા લાગી છે. આમાંથી, 4 કંપનીઓને તાળા મારી દેવામાં આવ્યા છે.
તેની અસર 12 માર્ચથી શરૂ થઈ હતી
જ્યારે NBT ટીમ 12 માર્ચે ધારાવીની શેરીઓમાં પહોંચી ત્યારે દુકાનો બંધ થવા લાગી હતી. વ્યવસાયોએ તેમનું ઉત્પાદન ઘટાડી દીધું હતું. તે સમયે પણ LPGની અછતને કારણે વ્યવસાયો માટે મુશ્કેલીઓ ઉભી થઈ હતી, અને હવે તેમની સમસ્યાઓ વધુ ખરાબ થઈ ગઈ છે. દુકાનદારો કહે છે કે તેમને દુકાનનું ભાડું અને કર્મચારીઓને વેતન ચૂકવવું પડે છે. એટલું બધું કાળાબજાર ચાલી રહ્યું છે કે તેમના ઘર માટે સિલિન્ડર મેળવવું મુશ્કેલ બની ગયું છે. પરિણામે, ઘણા મુંબઈવાસીઓને તેમના મનપસંદ નાસ્તા મળી શકતા નથી.
ઘરેથી નાના વ્યવસાયો ચલાવતા લોકો કહે છે કે 15 દિવસથી વધુ સમય થઈ ગયો છે. અમારી જે પણ આશા હતી તે હવે ખતમ થઈ ગઈ છે. અમારા બાળકોની પરીક્ષા પૂરી થતાં જ અમે અમારા ગામડાં પાછા જઈશું. પરિસ્થિતિ સુધરશે ત્યારે જ અમે પાછા આવીશું.