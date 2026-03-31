IPL 2026 : પંજાબ કિંગ્સે ગુજરાત ટાઈટન્સને 3 વિકેટે હરાવ્યું

મેચમાં ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતરેલી ગુજરાત ટાઇટન્સની શરૂઆત આક્રમક રહી હતી. ઓપનર શુભમન ગિલ અને સાઈ સુદર્શને ઝડપથી રન બનાવવાનું શરૂ કર્યું હતું, પરંતુ ચોથી ઓવરમાં માર્કો જાન્સેને સાઈ સુદર્શનને 13 રને આઉટ કરીને ગુજરાતને પ્રથમ ઝટકો આપ્યો હતો. ત્યારબાદ શુભમન ગિલ (39) અને જોસ બટલરે ઇનિંગને આગળ વધારી હતી. જોકે, ગિલ સેટ થયા બાદ યુઝવેન્દ્ર ચહલની ફિરકીમાં ફસાઈ ગયો હતો. ગ્લેન ફિલિપ્સે 25 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું, પરંતુ તે વિજયકુમાર વૈશાખનો શિકાર બન્યો હતો. જોસ બટલર પણ 38 રન બનાવીને ચહલનો શિકાર બનતા ગુજરાતનો સ્કોર 129 રને 4 વિકેટ થઈ ગયો હતો. અંતિમ ઓવરોમાં વોશિંગ્ટન સુંદરે 18 રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ વૈશાખે શાનદાર બોલિંગ કરીને સુંદર અને શાહરુખ ખાનને આઉટ કર્યા હતા. વૈશાખે 4 ઓવરમાં 34 રન આપીને 3 મહત્વની વિકેટ ઝડપી હતી.
163 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી પંજાબ કિંગ્સની શરૂઆત પણ સારી રહી નહોતી. ઓપનર પ્રિયાંશ આર્ય માત્ર 7 રન બનાવીને કગિસો રબાડાનો શિકાર બન્યો હતો. જોકે, ત્યારબાદ પ્રભસિમરન સિંહ અને કૂપર કોનોલીએ પાવરપ્લેનો ભરપૂર ફાયદો ઉઠાવ્યો હતો અને પંજાબનો સ્કોર 55 રન સુધી પહોંચાડ્યો હતો. પ્રભસિમરન સિંહ 37 રન બનાવીને રાશિદ ખાનનો શિકાર બન્યો હતો. પંજાબના મધ્યમ ક્રમના બેટ્સમેનો ખાસ પ્રભાવ પાડી શક્યા નહોતા. કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યર 18 રન અને નેહાલ વઢેરા માત્ર 3 રન બનાવીને પેવેલિયન ભેગા થયા હતા. એક સમયે પંજાબનો સ્કોર 113 રન પર 4 વિકેટ હતો, પરંતુ પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ એક જ ઓવરમાં શશાંક સિંહ અને માર્કસ સ્ટોઈનિસને આઉટ કરીને મેચમાં ખળભળાટ મચાવી દીધો હતો.
મેચના અંતિમ તબક્કે રોમાંચ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો હતો જ્યારે 18મી ઓવરમાં માર્કો જાન્સેન સાતમી વિકેટ તરીકે આઉટ થયો ત્યારે પંજાબને જીતવા માટે 15 બોલમાં 19 રનની જરૂર હતી. આ સમયે જેવિયર બાર્ટલેટે મેદાનમાં આવીને આક્રમક બેટિંગ કરી હતી અને કૂપર કોનોલીને સાથ આપ્યો હતો. કોનોલીએ એક છેડો સાચવી રાખીને પંજાબને 3 વિકેટથી જીત અપાવી હતી. ગુજરાત તરફથી પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ શ્રેષ્ઠ બોલિંગ કરી હતી, પરંતુ અન્ય બોલરો તરફથી પૂરતો સાથ ન મળતા ગુજરાતને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. પંજાબની ટીમ આ જીત સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં પોતાની સ્થિતિ મજબૂત કરવામાં સફળ રહી છે.