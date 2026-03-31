ઈરાનની ગૂગલ-એપલ સહિત 18 કંપનીઓને ખુલ્લી ધમકી

ઈરાનની આ ધમકી પાછળનું મુખ્ય કારણ અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ દ્વારા ઈરાની ક્ષેત્રો પર કરવામાં આવેલા તાજેતરના હુમલાઓ હોવાનું જણાવાય છે. IRGC એ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે હવે તેમનો જવાબ માત્ર સૈન્ય મથકો પૂરતો મર્યાદિત રહેશે નહીં, પરંતુ તે સંસ્થાઓ સુધી પણ પહોંચશે જે આ સંઘર્ષમાં અમેરિકી સૈન્યને ટેકનોલોજીકલ મદદ પૂરી પાડે છે. ઈરાનના મતે, અમેરિકન આઈટી કંપનીઓ એવા સિસ્ટમ્સ તૈયાર કરી રહી છે જેનો ઉપયોગ ટાર્ગેટેડ હુમલાઓ માટે કરવામાં આવે છે. આથી, ઈરાને આ કંપનીઓને ‘આતંકી હુમલામાં ભાગીદાર’ ગણાવીને તેમની ઓફિસો અને ઓપરેશનલ યુનિટ્સને નષ્ટ કરવાની વાત કરી છે.
IRGC ના સત્તાવાર નિવેદનમાં અત્યંત આક્રમક ભાષાનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં જણાવાયું છે કે ઈરાન પર થતા દરેક હુમલાના બદલામાં આ ૧૮ કંપનીઓએ પોતાની એક-એક યુનિટ તબાહ થવાની અપેક્ષા રાખવી જોઈએ. આ ધમકીની ગંભીરતાનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે ઈરાને આ કંપનીઓમાં કામ કરતા કર્મચારીઓને પણ સીધી ચેતવણી આપી છે. કર્મચારીઓને સલાહ આપવામાં આવી છે કે તેઓ પોતાની સુરક્ષા માટે તાત્કાલિક ઓફિસ પરિસર છોડી દે, કારણ કે ૧ એપ્રિલની રાતથી ગમે ત્યારે કાર્યવાહી થઈ શકે છે. આ પ્રકારની ખુલ્લી ધમકી અગાઉ ક્યારેય ટેક સેક્ટરને આપવામાં આવી નથી.
ટેકનોલોજી નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે ઈરાન આ કંપનીઓ પર સાયબર હુમલા કરવાની સાથે સાથે મધ્ય પૂર્વમાં આવેલી તેમની ભૌતિક ઓફિસો કે ડેટા સેન્ટર્સ પર ડ્રોન અથવા મિસાઈલ હુમલા પણ કરી શકે છે. માઈક્રોસોફ્ટ અને ગૂગલ જેવી કંપનીઓ માટે આ એક મોટો સુરક્ષા પડકાર છે કારણ કે તેમના વેપાર અને ડેટા સેન્ટર્સ સમગ્ર વિશ્વમાં ફેલાયેલા છે. ઈરાને યુદ્ધનું સ્વરૂપ બદલી નાખ્યું છે અને હવે સોફ્ટવેર તેમજ હાર્ડવેર બનાવતી કંપનીઓ સીધી રીતે જંગના મેદાનમાં શત્રુ તરીકે ઉભરી આવી છે. આ ઘટનાક્રમથી વૈશ્વિક શેરબજાર અને ટેક માર્કેટ પર પણ વિપરીત અસર પડવાની સંભાવના છે.