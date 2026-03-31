બીપીના દર્દીઓ સાવધાન! 18 દવાઓ ટેસ્ટમાં ફેલ

સીડીએસસીઓ (CDSCO) ના અહેવાલ મુજબ, ગયા મહિને કુલ 198 દવાઓ ક્વોલિટી ટેસ્ટમાં નિષ્ફળ રહી હતી, જેમાં સૌથી વધુ સંખ્યા બ્લડ પ્રેશરની દવાઓની હતી. આ એક અત્યંત જોખમી સ્થિતિ છે કારણ કે બ્લડ પ્રેશરના દર્દીઓ સંપૂર્ણપણે આ ગોળીઓ પર નિર્ભર હોય છે. જો દવા જ અપ્રમાણસર કે નબળી ગુણવત્તાની હોય, તો બીમારી ઘટવાને બદલે વધી શકે છે અને સૌથી ડરામણી વાત એ છે કે દર્દીને આ વાતની ખબર પણ પડતી નથી. નિષ્ણાતોના મતે, આ દવાઓ દેખાવમાં એકદમ સામાન્ય લાગે છે, પરંતુ જ્યારે તેનું લેબોરેટરી પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું ત્યારે સત્ય બહાર આવ્યું કે તે નિર્ધારિત ધોરણો મુજબ કામ કરી રહી નથી.
આ દવાઓ ફેલ થવાનું સૌથી મુખ્ય કારણ ‘ડિસૉલ્યુશન ટેસ્ટ’ (Dissolution Test) માં મળેલી નિષ્ફળતા છે. તબીબી વિજ્ઞાનમાં આ ટેસ્ટ એ તપાસવા માટે કરવામાં આવે છે કે દવા લોહીમાં ભળતા પહેલા શરીરમાં કેટલી ઝડપથી અને કેટલી માત્રામાં ઓગળે છે. જો કોઈ દવા શરીરમાં યોગ્ય રીતે ઓગળે નહીં, તો તેની અસરકારકતા શૂન્ય થઈ જાય છે. બ્લડ પ્રેશરના કિસ્સામાં, જો દવા સમયસર અસર ન કરે તો દર્દીનું બીપી અચાનક વધી શકે છે. આને સ્વાસ્થ્ય નિષ્ણાતો ‘સાયલન્ટ ફેઈલિયર’ તરીકે ઓળખાવે છે, કારણ કે દવા લેવા છતાં રોગ કાબૂમાં આવતો નથી અને અંદર જ અંદર શરીરના મહત્વના અંગોને નુકસાન પહોંચાડવાનું ચાલુ રાખે છે.
બ્લડ પ્રેશરના દર્દીઓ માટે આ સ્થિતિ લાંબે ગાળે ઘાતક સાબિત થઈ શકે છે. જો લાંબા સમય સુધી બ્લડ પ્રેશર અનિયંત્રિત રહે, તો હાર્ટ ફેલિયર, બ્રેઈન સ્ટ્રોક અને કિડની ફેલ થવાનું જોખમ અનેકગણું વધી જાય છે. ભારતમાં ખરાબ લાઈફસ્ટાઈલ અને માનસિક તણાવને કારણે બીપીના દર્દીઓની સંખ્યા સતત વધી રહી છે, પરંતુ તેમાંથી ખૂબ જ ઓછા લોકો પોતાનું બીપી યોગ્ય રીતે મેન્ટેન કરી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં જો દવાઓ જ નકલી કે નબળી નીકળે, તો જાહેર આરોગ્ય સામે મોટો ખતરો ઉભો થાય છે. હવે સરકાર અને દવા નિયામક મંડળ પર દબાણ વધી રહ્યું છે કે તેઓ આવી ફાર્મા કંપનીઓ સામે સખત પગલાં ભરે અને બજારમાં વેચાતી દરેક દવાની કડક દેખરેખ રાખે.