આજથી ATM, ટેક્સ અને ગેસ સિલિન્ડર સહિત 8 નિયમો બદલાશે

બેંકિંગ ક્ષેત્રે સૌથી મોટો ફેરફાર એટીએમના નિયમોમાં જોવા મળશે. એચડીએફસી બેંકે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે હવેથી યુપીઆઈ (UPI) દ્વારા એટીએમમાંથી રોકડ ઉપાડવાની પ્રક્રિયાને પણ ફ્રી ટ્રાન્ઝેક્શન લિમિટમાં ગણવામાં આવશે. મેટ્રો શહેરોમાં ૫ અને અન્ય શહેરોમાં ૩ ફ્રી ટ્રાન્ઝેક્શનની મર્યાદા પૂરી થયા બાદ દરેક વ્યવહાર પર 23 રૂપિયા વત્તા ટેક્સ ચૂકવવો પડશે. બીજી તરફ પંજાબ નેશનલ બેંકે અમુક કાર્ડ્સ માટે દૈનિક રોકડ ઉપાડની મર્યાદા 1 લાખથી ઘટાડીને 50,000 રૂપિયા કરી દીધી છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય સાયબર ફ્રોડ ઘટાડવાનો છે.
ટેક્સેશનના મોરચે, દેશમાં દાયકાઓ જૂના આવકવેરા કાયદાની જગ્યાએ નવો ‘ઇન્કમ ટેક્સ કાયદો ૨૦૨૫’ અમલી બની રહ્યો છે. આ નવા કાયદા હેઠળ ટેક્સ સિસ્ટમને સરળ બનાવવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં એચઆરએ (HRA) અને વિવિધ ભથ્થાંના નિયમોમાં ધરખમ ફેરફાર થશે. હવે ‘એસેસમેન્ટ યર’ જેવી પરિભાષાઓ દૂર કરીને માત્ર ‘ટેક્સ યર’ રાખવામાં આવ્યું છે. આ સાથે જ શેરબજારમાં ફ્યુચર અને ઓપ્શન (F&O) ટ્રેડિંગ કરનારાઓ માટે સિક્યુરિટી ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ (STT) માં જંગી વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જેનાથી ટ્રેડિંગ કરવું હવે વધુ મોંઘું સાબિત થશે.
1. ATM નિયમોમાં ફેરફાર
HDFC બેંકે જણાવ્યું છે કે UPI નો ઉપયોગ કરીને ATM માંથી રોકડ ઉપાડ એટીએમ ફ્રી ટ્રાન્ઝેક્શન મર્યાદામાં ગણાશે, જ્યારે અગાઉ એક અલગ મર્યાદા હતી. મેટ્રો વિસ્તારોમાં HDFC બેંકના ATM પર પાંચ વ્યવહારો મફત રહેશે અને અન્ય શહેરોમાં ત્રણ. મેટ્રો વિસ્તારો સિવાયના શહેરોમાં પાંચ વ્યવહારો મફત રહેશે. ચાર્જ પણ વધ્યા છે. જો મર્યાદા સમાપ્ત થઈ જાય, તો દરેક વ્યવહાર પર ₹23 નો ચાર્જ લાગુ થશે, જેમાં વધારાનો કર લાગુ પડશે. 1 એપ્રિલથી અમલમાં આવતા, PNB એ પસંદગીના કાર્ડ્સ માટે મહત્તમ દૈનિક ઉપાડ મર્યાદા ₹1 લાખથી ઘટાડીને ₹50,000 કરી છે.
2. નવો આવકવેરા કાયદો
નવો આવકવેરા કાયદો 2025 1 એપ્રિલથી અમલમાં આવશે, જે આવકવેરા કાયદા 1961 ને બદલે છે. આ હેઠળ, HRA, ભથ્થાં અને કર પ્રણાલીને સરળ બનાવવા માટે નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવી રહ્યા છે. આનાથી નાણાકીય વર્ષ અને આકારણી વર્ષને કર વર્ષ સાથે બદલવામાં આવ્યું છે. પગાર માળખા અને કર આયોજન પણ બદલાઈ શકે છે.
૩. શેરબજારમાં વધુ કર
જો તમે F&O ટ્રેડિંગમાં જોડાઓ છો, તો તમારે ૧ એપ્રિલથી વધુ સુરક્ષા વ્યવહાર કર (STT) ચૂકવવો પડશે. સરકારે બજેટ દરમિયાન આ કર વધારાની જાહેરાત કરી હતી. ફ્યુચર્સ પર STT માં ૧૫૦% અને ઓપ્શન્સ પર STT માં આશરે ૫૦% નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
૪. FASTag વાર્ષિક પાસ વધુ મોંઘો બને છે
થોડા સમય પહેલા, સરકારે FASTag માટે વાર્ષિક પાસ લાગુ કર્યો હતો, જે રૂ. ૩,૦૦૦ માં ૨૦૦ ટ્રીપ આપતો હતો. હવે, આ ૧ એપ્રિલથી વધુ મોંઘો થવા જઈ રહ્યો છે. હાઇવે ટોલ માટે વાર્ષિક FASTag પાસ વધુ મોંઘો બની રહ્યો છે, જે ₹૩,૦૦૦ થી વધીને ₹૩,૦૭૫ થઈ ગયો છે.
૫. નવો શ્રમ સંહિતા
૧ એપ્રિલથી દેશભરમાં અમલમાં આવનારા નવા શ્રમ સંહિતા માટે તમારા મૂળ પગારમાં ૫૦% યોગદાન જરૂરી છે. પરિણામે, PF યોગદાન વધી શકે છે, અને તમારા ટેક-હોમ પગારમાં ઘટાડો થઈ શકે છે.
6. પાન કાર્ડમાં ફેરફાર
પાન કાર્ડ અંગે અનેક ફેરફારો થઈ રહ્યા છે. પહેલો ફેરફાર એ છે કે જો તમે પાન માટે અરજી કરો છો, તો હવે ફક્ત આધાર જ નહીં પરંતુ અન્ય દસ્તાવેજો પણ આપવા ફરજિયાત રહેશે. વધુમાં, ₹10 લાખની વાર્ષિક રોકડ જમા કરાવવા, ₹5 લાખ સુધીના વાહનોની ખરીદી, હોટલ અથવા રેસ્ટોરન્ટમાં ₹1 લાખથી વધુની ચુકવણી અને ₹20 લાખ સુધીની સ્થાવર મિલકતની ખરીદી માટે પાન બતાવવું ફરજિયાત રહેશે.
7. LPG કિંમતો
મધ્ય પૂર્વમાં યુદ્ધ દરમિયાન માર્ચમાં ઘરેલુ અને વાણિજ્યિક LPGના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. રાંધણ ગેસના ભાવમાં ₹60 અને વાણિજ્યિક LPGના ભાવમાં ₹115નો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. તણાવ ચાલુ રહેતાં, LPGના ભાવમાં ફરી એક સુધારો જોવા મળી શકે છે.
8. રેલ્વે ટિકિટ રદ કરવાના નિયમો
રેલ્વે ટિકિટ રદ કરવાના નિયમોમાં પણ 1 એપ્રિલથી ફેરફાર થઈ રહ્યા છે. જો 72 કલાકની અંદર ટિકિટ રદ કરવામાં આવે તો મહત્તમ રિફંડ આપવામાં આવશે. ૭૨ થી ૨૪ કલાક વચ્ચે રદ કરવા પર ૨૫% ભાડામાં કપાત થશે, ૨૪ થી ૮ કલાક વચ્ચે રદ કરવા પર ૫૦% ભાડામાં કપાત થશે, અને ૮ કલાક પછી રદ કરવા પર કોઈ રિફંડ મળશે નહીં.