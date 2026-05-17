સંવાદ એ કોઈ નબળાઈ નથી, પરંતુ મજબૂત નેતૃત્વનો આધાર છે

વિરોધનો સંવાદશીલ પ્રતિસાદ (Constructive Dialogue) — આ વિચાર માત્ર રાજનીતિ કે સામાજિક જીવન માટે નહીં, પરંતુ આજના કોર્પોરેટ સંચાલન (Corporate Management) માટે પણ એક મૌલિક સિદ્ધાંત બની ગયો છે.
મહાભારતના શાંતિપર્વ (Shanti Parva)માં વિદુર અને ભીષ્મ દ્વારા આપવામાં આવેલા ઉપદેશોમાં સ્પષ્ટ રીતે જણાવવામાં આવે છે કે વિરોધને દબાવવો નહીં, પરંતુ તેને સંવાદ દ્વારા સમજવાનો અને સમાધાન શોધવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.
આજના સમયમાં, જ્યાં દરેક વ્યક્તિ પોતાની ઓળખ, વિચાર અને અભિપ્રાયને મજબૂત રીતે વ્યક્ત કરવા માંગે છે, ત્યાં વિરોધ એક સ્વાભાવિક પરિસ્થિતિ બની ગઈ છે. પરંતુ પ્રશ્ન એ નથી કે વિરોધ થાય છે કે નહીં — પ્રશ્ન એ છે કે આપણે તેને કેવી રીતે હેન્ડલ કરીએ છીએ.
આજના કોર્પોરેટ વર્લ્ડ (Corporate World)માં ઘણી વખત મેનેજર્સ (Managers) અથવા લીડર્સ (Leaders) વિરોધને ‘ડિસિપ્લિન ઈશ્યૂ’ (Discipline Issue) તરીકે જોતા હોય છે અને તેને દબાવવાનો પ્રયાસ કરે છે, જેના પરિણામે ટીમમાં અસંતોષ, અવિશ્વાસ અને અંતે પ્રોડક્ટિવિટી (Productivity)માં ઘટાડો થાય છે.
જ્યારે કોઈ લીડર વિરોધને એક ‘ફીડબેક મિકેનિઝમ’ (Feedback Mechanism) તરીકે જુએ છે અને તેને સાંભળે છે, ત્યારે તે ટીમમાં વિશ્વાસ અને જોડાણ વધારવામાં સફળ થાય છે.
‘લિસનિંગ ઈઝ લીડરશિપ’ (Listening is Leadership) માત્ર એક આકર્ષક વાક્ય નથી, પરંતુ એક પ્રયોગશીલ કૌશલ્ય (Practical Skill) છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ કર્મચારી કંપનીની નીતિ સામે પ્રશ્ન ઉઠાવે, તો તેને તરત જ નકારવાની જગ્યાએ, જો મેનેજમેન્ટ (Management) તેના મુદ્દાને સમજવા માટે ખુલ્લા મનથી ચર્ચા કરે, તો કદાચ તે પ્રશ્ન સંસ્થાને વધુ સારી બનાવવાનો માર્ગ દર્શાવે.
આજના માનવ વર્તનમાં પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે લોકો ઝડપથી પ્રતિક્રિયા આપે છે, પરંતુ સાંભળવાની કળા ધીમે ધીમે ગુમાવી રહ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા (Social Media) પર આપણે ઘણીવાર ‘રિએક્ટ’ (React) કરીએ છીએ, પરંતુ ‘રિફ્લેક્ટ’ (Reflect) કરતા નથી.
અહીં સંવાદશીલ પ્રતિસાદ એક નવી દિશા આપે છે — જ્યાં વિરોધને નકારવામાં નથી આવતો, પરંતુ તેને સમજવામાં આવે છે.
નવી દ્રષ્ટિએ જોવામાં આવે તો, વિરોધ હવે ‘પ્રોબ્લેમ’ નથી, પરંતુ ‘પોટેન્શિયલ ઈનોવેશન’ (Potential Innovation) છે. જ્યાં ભિન્ન વિચારોને સ્થાન મળે છે, ત્યાં નવી વિચારધારાઓ જન્મે છે.
સાચો લીડર એ જ છે જે માત્ર બોલે નહીં, પરંતુ સાંભળે — અને માત્ર જવાબ આપવા માટે નહીં, પરંતુ સમજવા માટે સાંભળે.
અંતમાં, મહાભારત આપણને શીખવે છે કે સંવાદ એ કોઈ નબળાઈ નથી, પરંતુ સૌથી મજબૂત નેતૃત્વ (Leadership)નો આધાર છે; અને જ્યાં સાંભળવાની સંસ્કૃતિ (Listening Culture) છે, ત્યાં વિકાસ, સમાધાન અને સફળતા — ત્રણે એકસાથે આગળ વધે છે.
(નિધિ દિવાસળીવાળા નવી પેઢીની તેજસ્વી લેખિકા છે. સુરતસ્થિત વીર નર્મદ યુનિવર્સિટીના સ્નાતક નિધિના બે પુસ્તકો કાવ્યસંગ્રહ ‘ઝરણી‘ અને ચિંતનકણિકાના સંગ્રહ ‘નિજાનંદ‘ ઉપરાંત ‘થોડામાં ઘણું’ મોટીવેશનલ સુવિચારોને પણ વાચકોએ વખાણ્યા છે. માનવ સંબંધો, સ્વભાવ અને સમાજ વ્યવસ્થા ઉપર આધારિત એક લેખમાળા એમના સોશિયલ મીડિયા ઉપર નિયમિત પ્રસિદ્ધ થાય છે. આ કોલમમાં એ મહાભારત અને ગીતા ઉપર આધારિત વહીવટ તેમજ મોટીવેશનને લગતી વાતો સરળ ભાષામાં સમજાવે છે.)