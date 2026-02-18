‘એલ.જે. ચેકમેટ ચેમ્પિયન’ ચેસ ટુર્નામેન્ટમાં ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડનો પ્રયાસ 

અમદાવાદ: એલ.જે. યુનિવર્સિટીએ “એલજે ચેકમેટ ચેમ્પિયન” ઇન્ટરનેશનલ રેપિડ રેટિંગ ચેસ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કર્યું હતું. ૨૦૦૦ ખેલાડીઓએ જેમાં ભાગ લીધો હતો તેવી આ ઇવેન્ટ ઇન્ટરનેશનલ ચેસ ફેડરેશન (FIDE) ખાતે આ પ્રકારની પ્રથમ ટુર્નામેન્ટ છે, જે વૈશ્વિક સ્તરે ચેસ ઇવેન્ટ્સ માટે એક સંપૂર્ણપણે નવો ધોરણ સ્થાપિત કરે છે. FIDE (વર્લ્ડ ચેસ ફેડરેશન)ના નેજા હેઠળ આયોજિત એક જ સંસ્થા તરફથી વિશ્વની સૌથી મોટી આંતરરાષ્ટ્રીય રેપિડ રેટિંગ ચેસ ટુર્નામેન્ટના ટાઇટલ માટે આયોજકોએ ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સને સત્તાવાર રીતે અરજી કરી છે. આ ટુર્નામેન્ટનો હેતુ સ્પર્ધાત્મક ચેસમાં એક નવો વૈશ્વિક બેન્ચમાર્ક સ્થાપિત કરવાનો છે.એલ.જે. યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં આ વિશાળ ટુર્નામેન્ટનું બે દિવસીય કરાયું હતું. જેમાં 9 સ્પર્ધાત્મક રાઉન્ડનો સમાવેશ થતો હતો. આ કાર્યક્રમનું સંચાલન ચીફ આર્બિટર અનંથરામન રથિનમ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, જેઓ ભારતમાં સૌથી વરિષ્ઠ FIDE રેન્કિંગ ધરાવતા અને વર્લ્ડ ચેસ ફેડરેશનના આર્બિટર્સ કમિશનમાં સેવા આપતા અત્યંત પ્રતિષ્ઠિત આંતરરાષ્ટ્રીય આર્બિટર છે.આ કાર્યક્રમ અંગે L.J. યુનિવર્સિટીના પ્રમુખ ડૉ. મનીષ શાહે કહ્યું, “મને ગર્વ છે કે L.J. યુનિવર્સિટીએ ‘ચેસની દુનિયા’માં એક નવો બેન્ચમાર્ક સ્થાપિત કર્યો છે. અમે યુવાનોને રમતગમત અને શિક્ષણ બંનેમાં ભાગ લેવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં માનીએ છીએ. અમે LJ પોલિટેકનિકમાં ટ્રાયલ કર્યું હતું જ્યાં વિદ્યાર્થીઓને ચેસ અને રુબિક્સ ક્યુબનો પરિચય કરાવવામાં આવ્યો હતો, તે ધ્યાનમાં રાખીને કે તેઓ તાર્કિક વિચારસરણી અને સમસ્યાનું નિરાકરણ કરવાની કુશળતા વિકસાવે. અમે ફક્ત ચેસની રમતમાં જ નહીં પરંતુ તમામ રમતોમાં શ્રેષ્ઠતા મેળવવા અને રમતવીરોને તેમના લક્ષ્યો અને સપના પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ. જો અમારા કેમ્પસમાંથી કોઈપણ વિદ્યાશાખામાં રાષ્ટ્રીય ચેમ્પિયન હોય તો મને ખૂબ આનંદ થશે. તાજેતરમાં અમે વેદાંત ત્રિવેદીને U-19 વર્લ્ડ કપ જીતવામાં યોગદાન આપતા જોયા છે, તેથી અમને આશા છે કે આ પ્રકારનો પ્રયાસ વિદ્યાર્થીઓને પ્રેરણા આપશે.”ટુર્નામેન્ટમાં વિવિધ કેટેગરીમાં નોંધપાત્ર પ્રદર્શન જોવા મળ્યું, જેમાં રેટેડ કેટેગરીમાં ક્રુણાલ કે સોલંકી, સૌમિલ નાયર અને એ.જી.એમ ગીત એચ ડાભીએ ટોચના ત્રણ સ્થાન મેળવ્યા. એલ.જે. સ્પેશિયલ પ્રાઇઝ કેટેગરીમાં, યથાર્થ રાણપુરાએ પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું, ત્યારબાદ આયુષ પ્રજાપતિ અને જશ મિસ્ત્રીનો ક્રમ આવ્યો, જ્યારે ગર્લ્સ કેટેગરીમાં, ખુશી ચૌહાણ વિજેતા બન્યા અને ઝરાફશા શેખે બીજું સ્થાન મેળવ્યું.
એલ.જે. પોલિટેકનિક અને કોર્પોરેટ સ્કીલ ડેવલપમેન્ટ તાલીમના મહેશ કાલેએ જણાવ્યું કે, “ચેસ વિદ્યાર્થીઓમાં તાર્કિક વિકાસમાં નોંધપાત્ર ફાળો આપે છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં, અમે આવી માનસિક રમતો રજૂ કરી છે, અને અમે તેમની વધતી જતી રુચિ અને જોડાણ સ્પષ્ટપણે જોઈ શકીએ છીએ. ગયા વર્ષે, અમે લગભગ 800 ખેલાડીઓ સાથે એક ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કર્યું હતું. આ વર્ષે ભાગીદારી 2,100ને વટાવી ગઈ છે, જે નોંધપાત્ર છે. છેલ્લા બે દિવસથી, સહભાગીઓએ નવ રાઉન્ડમાં સ્પર્ધા કરી છે, જે ખૂબ જ અસામાન્ય છે, કારણ કે વિદ્યાર્થીઓ સામાન્ય રીતે અડધો કલાક પણ સતત બેસતા નથી. આ ટુર્નામેન્ટ દ્વારા, તેઓએ ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડના આ સીમાચિહ્નરૂપ પ્રયાસ સાથે તાર્કિક વિચારસરણી, ધીરજ અને ખંત વિકસાવી છે.”ટુર્નામેન્ટના ગ્રાઉન્ડબ્રેકિંગ ફોર્મેટ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ચેસ સંચાલક મંડળોનું પણ ધ્યાન ખેંચ્યું છે. ઓલ ઈન્ડિયા ચેસ ફેડરેશન (AICF)ની ઇવેન્ટ કમિટીના સભ્ય અને માય સ્પોર્ટ ટ્રિપ લિમિટેડના સ્થાપક અંકિત દલાલે તેના વૈશ્વિક પ્રભાવ પર ભાર મૂકતા કહ્યું કે, “ચેસના ઇતિહાસમાં આ એક અસાધારણ ઘટના છે. L.J. યુનિવર્સિટીએ એક માપદંડ સ્થાપિત કર્યો છે અને વિશ્વને એક નવી શક્યતા આપી છે કે આ પ્રકારની ટુર્નામેન્ટ ચેસનું ભવિષ્ય છે. વર્લ્ડ ચેસ ફેડરેશન પણ વિશાળ ચેસ ચાહકો અને રમી શકે તેવા ખેલાડીઓની વિશાળ સંખ્યાને સમાવવા માટે તેમની સિસ્ટમોને ફરીથી સેટ કરી રહ્યું છે. ઓલ ઈન્ડિયા ચેસ ફેડરેશનના ઇતિહાસમાં પણ, આ પહેલી વાર છે જ્યારે મહત્તમ સંખ્યામાં ખેલાડીઓ નવા છે અને આ ઇવેન્ટથી આંતરરાષ્ટ્રીય રેટિંગ મેળવી શકે છે.”