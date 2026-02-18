અમેરિકાએ ઈરાન નજીક 50થી વધુ ઘાતક લડાકુ વિમાનો કર્યા તહેનાત

નવી દિલ્હીઃ મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ ફરી એક વાર ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. અમેરિકાએ છેલ્લા 24 કલાકમાં ઈરાન નજીક 50થી વધુ અદ્યતન લડાકુ વિમાનો તહેનાત કર્યા છે. બીજી તરફ ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતોલ્લા અલી ખોમિનીએ અમેરિકાને ચેતવણી આપી છે કે તેમના પાસે વિશ્વની સૌથી શક્તિશાળી સેનાને પણ હરાવવાની અને અમેરિકન યુદ્ધજહાજોને સમુદ્રમાં ડુબાડી દેવાની સંપૂર્ણ ક્ષમતા છે.
અમેરિકાનો મોટો સૈન્ય ઘેરાવ, F-35 અને F-22 તહેનાત
બંને દેશોના તણાવને ધ્યાનમાં રાખીને અમેરિકાએ પોતાની વાયુસેના અને નૌસેનાને હાઈ એલર્ટ પર રાખી છે. અહેવાલ મુજબ અમેરિકાએ F-16, F-22 અને F-35 જેવાં વિશ્વના સૌથી ઘાતક લડાકુ વિમાનો ઈરાન આસપાસના બેઝ પર મોકલ્યાં છે. આ સૈન્ય તહેનાતી એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે જિનિવામાં પરમાણુ કાર્યક્રમ મુદ્દે બંને દેશો વચ્ચે પરોક્ષ ચર્ચા ચાલી રહી છે. અમેરિકા તેને સુરક્ષા માટેની “તૈયારી” ગણાવી રહ્યું છે.
વિશ્વની સૌથી મોટી તાકાત પણ પડી શકે: ખોમિની
ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા ખોમિનીએ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના સૈન્ય શક્તિ સંબંધિત નિવેદનો પર પ્રતિક્રિયા આપતાં કહ્યું હતું કે અમેરિકા જે તાકાત પર ગર્વ કરે છે તેને એવો આંચકો આપી શકાય છે કે તે ફરી ઊભું ન રહી શકે. તેમણે કહ્યું હતું “યુદ્ધજહાજ ખતરનાક હથિયાર હોઈ શકે, પરંતુ તેનાથી પણ વધુ ખતરનાક તે હથિયાર છે જે યુદ્ધજહાજને સમુદ્રમાં ડુબાડી શકે.
હોર્મુઝ જળમાર્ગ બંધ, મિસાઇલ પરીક્ષણ
આ તણાવ વચ્ચે ઈરાને વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ સમુદ્રી વેપાર માર્ગ ‘સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ’ને સૈન્ય અભ્યાસ માટે તાત્કાલિક રીતે બંધ કર્યો છે. ઈરાની મિડિયાના જણાવ્યા અનુસાર લાઈવ-ફાયર ડ્રિલ દરમિયાન મિસાઇલ દાગવામાં આવી. નોંધનીય છે કે વિશ્વનું લગભગ 20 ટકા તેલ આ માર્ગથી પસાર થાય છે. ઈરાનની આ કાર્યવાહી વિશ્વ માટે મોટી ચેતવણી તરીકે જોવામાં આવી રહી છે.