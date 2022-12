Live Update : કચ્છ-સૌરાષ્ટ્રની 54 માંથી 42 બેઠકો પર ભાજપનો દબદબો

આજે ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામનો દિવસ છે. આ વર્ષે ગુજરતમાં ત્રિપાંખીઓ જંગ જોવા મળ્યો. તો હવે ગણતરીની મીનીટોઓમાં જ ખબર પડશે કે કોની જીત થશે અને કોની હાર. તેમજ કોની સરકાર રચાશે. આજે જોવા મળશે સૌરાષ્ટ્રમાંની 48 અને કચ્છની 6 એમ કુલ 54 બેઠકોમાં કોની જીત અને કોની હાર થશે તે આજ ખબર પડશે. તેમજ સૌરાષ્ટ્રના 452 જેટલા ઉમેદવારોનું ભાવિ આજે નક્કી થશે.

10.03 am : જૂનાગઢ ભાજપનાં સંજય કોરડિયા 15000 મતથી આગળ

In Gujarat, BJP -123; Congress-22; AAP-10 – in early trends as per ECI

BJP has crossed the halfway mark of 92 in the State in early trends pic.twitter.com/VVmyA1SZUq

