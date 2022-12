Live Update: ઉત્તર ગુજરાતની 32માંથી 23 બેઠકો પર ભાજપ આગળ

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીનું પરિણામ આજે જાહેર થઈ જશે. જે પરિણાની ઘણી ઉત્સુકતાથી રાહ જોવાઈ રહી હતી હવે તે સમય આવી ગયો છે કે હવે જાણી શકાશે કે ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો દબદબો હથાવત રહે છે કે કોંગ્રેસ કે આપ બાજી મારી જાય છે. સમગ્ર રાજ્યમાં 37 મતગણતરી કેન્દ્રો પર મતગણતરીની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. જેમાં ખાસ કરીને વાત કરીયે ઉત્તર ગુજરાતની તો બનાસકાઠાં, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાઠાં, અરવલ્લી અને ગાંધીનદર જીલ્લો આવેલ છે.

In Gujarat, BJP -123; Congress-22; AAP-10 – in early trends as per ECI

BJP has crossed the halfway mark of 92 in the State in early trends pic.twitter.com/VVmyA1SZUq

