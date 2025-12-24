તુર્કીમાં મોટી વિમાન દુર્ઘટના, લિબિયન લશ્કરી વડા સહિત 7ના મોત

તુર્કીમાં એક મોટો વિમાન દુર્ઘટના ઘટી છે. લિબિયન વડા પ્રધાન અબ્દુલ-હામિદ દબેબેહે તુર્કીમાં વિમાન દુર્ઘટનામાં દેશના લશ્કરી વડા મુહમ્મદ અલી અહેમદ અલ-હદ્દાદ સહિત સાત લોકોના મોતની પુષ્ટિ કરી છે. મંગળવારે સાંજે જ્યારે એક લિબિયન પ્રતિનિધિમંડળ તુર્કીની રાજધાની અંકારાની સત્તાવાર મુલાકાતથી ઘરે પરત ફરી રહ્યું હતું ત્યારે આ અકસ્માત થયો હતો.
પ્રધાનમંત્રી દબેબેહે જારી કરેલા એક નિવેદનમાં, તેમણે આ ઘટનાને “આકસ્મિક અને અત્યંત દુ:ખદ” ગણાવી હતી, અને કહ્યું હતું કે તે “લિબિયા માટે મોટું નુકસાન” હતું. તેમણે મૃતકોના પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના પણ વ્યક્ત કરી હતી. રાજધાની અંકારાથી ટેકઓફ કર્યા પછી લિબિયન લશ્કરી વડા, અન્ય ચાર અધિકારીઓ અને ત્રણ ક્રૂ સભ્યોને લઈ જતું એક ખાનગી વિમાન ક્રેશ થયું હતું, જેમાં સવાર તમામ લોકોના મોત થયા હતા. લિબિયન અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ક્રેશનું કારણ ટેકનિકલ ખામી હતી.
ટેકનિશિયલ ખામીને કારણે સંપર્ક તૂટી ગયો
લીબિયન અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ટેકઓફ થયાના લગભગ 30 મિનિટ પછી વિમાન સાથેનો સંપર્ક સંપૂર્ણપણે તૂટી ગયો હતો. પ્રારંભિક માહિતી સૂચવે છે કે આ નુકસાન ટેકનિકલ ખામીને કારણે થયું હતું. તુર્કીના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે લિબિયન પ્રતિનિધિમંડળ બંને દેશો વચ્ચે લશ્કરી સહયોગને પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુથી ઉચ્ચ-સ્તરીય સંરક્ષણ વાટાઘાટો માટે અંકારામાં હતું.