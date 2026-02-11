સોમાલિયામાં વિમાન રનવે પરથી લપસીને સમુદ્રમાં ઉતર્યું, 55 લોકોના જીવ અધ્ધર

મંગળવારે સવારે સોમાલિયાની રાજધાની મોગાદિશુમાં એક મોટી હવાઈ દુર્ઘટના ટળી ગઈ, જ્યારે ટેકનિકલ ખામી સર્જાતા એક પેસેન્જર વિમાન રનવે પરથી ઉતરી ગયું અને દરિયા કિનારે ઉતરી ગયું. સદનસીબે, તેમાં સવાર તમામ 55 લોકો – 50 મુસાફરો અને 5 ક્રૂ સભ્યો સુરક્ષિત રીતે બચી ગયા. એરલાઇને પાઇલટની સમજદારી અને શાંત નિર્ણય લેવાની પ્રશંસા કરી છે.
અહેવાલો અનુસાર, સ્ટારસ્કી એવિએશન ફોકર-50 વિમાન મોગાદિશુથી પન્ટલેન્ડ માટે રવાના થયું. ટેકઓફ કર્યાના થોડા સમય પછી, ક્રૂને ટેકનિકલ સમસ્યા જણાઈ. પાઇલટે તાત્કાલિક એર ટ્રાફિક કંટ્રોલનો સંપર્ક કર્યો અને મોગાદિશુ પરત ફરવાની પરવાનગી માંગી. સોમાલિયાની નાગરિક ઉડ્ડયન સત્તામંડળ (CAA) એ જણાવ્યું હતું કે વિમાને સલામત ઉતરાણ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ રનવે પર ઉતર્યા પછી, તે સમયસર રોકાઈ શક્યું નહીં. વિમાન રનવે પરથી ઉતરી ગયું અને છીછરા પાણીમાં અટકી ગયું.
આ ઘટના પછી સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં મુસાફરો વિમાનમાંથી ઉતરીને હિંદ મહાસાગરના કિનારા પર સલામત અંતરે ચાલતા દેખાઈ રહ્યા હતા. વિમાનનો એક ભાગ નમેલો દેખાયો હતો અને જમણી પાંખને નુકસાન થયું હોય તેવું લાગતું હતું, પરંતુ કોઈ મોટી જાનહાનિ થઈ નથી. અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, કોઈ પણ મુસાફરોને ગંભીર ઈજા થઈ નથી. નાના ખંજવાળ અને નાની ઇજાઓના અહેવાલો છે, પરંતુ દરેકને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા.