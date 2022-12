દક્ષિણ ફિલ્મોના દિગ્ગજ અભિનેતા કૈકલા સત્યનારાયણનું 87 વર્ષની વયે નિધન

કૈકલા સત્યનારાયણનું નિધનઃ સાઉથ સિનેમામાંથી દુઃખદ સમાચાર આવી રહ્યા છે. પીઢ અભિનેતા કૈકલા સત્યનારાયણનું નિધન થયું છે. અભિનેતાએ આખરે હૈદરાબાદ સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને સવારે અંતિમ શ્વાસ લીધા. 87 વર્ષની ઉંમરે અભિનેતાએ દુનિયાને અલવિદા કહી દીધું. છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી તેઓ સ્વાસ્થ્ય સંબંધી અનેક બિમારીઓથી પીડાતા હતા અને 23 ડિસેમ્બરની સવારે તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. સત્યનારાયણના નિધનના સમાચારથી સમગ્ર સિનેમા ઉદ્યોગ શોકમાં ડૂબી ગયો છે.

