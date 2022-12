કાબુલમાં નમાજ દરમિયાન મસ્જિદમાં વિસ્ફોટ, અનેક લોકોના મોત

કાબુલ શહેરના પશ્ચિમી જિલ્લા કોહાટ-એ-સાંગીમાં શુક્રવારની નમાજ દરમિયાન મસ્જિદમાં વિસ્ફોટ થયો હતો. પ્રારંભિક અહેવાલોમાં, ઘણા લોકો માર્યા ગયા અને ઘાયલ થયા હોવાનું કહેવાય છે. હાલમાં આ વિસ્ફોટમાં કેટલા લોકો માર્યા ગયા તેની સંપૂર્ણ માહિતી સામે આવી નથી. તમને જણાવી દઈએ કે 12 ડિસેમ્બરે અફઘાનિસ્તાનની રાજધાની કાબુલમાં એક આત્મઘાતી હુમલાખોરે એક હોટલમાં બ્લાસ્ટ કર્યો હતો. આ હુમલામાં 21 લોકોના મોત થયા હતા.

Explosion in a mosque during Friday prayers in Koht-e-Sangi, #Kabul. Initial reports suggest several dead and wounded. #Afghanistan @MilapNN @TheDailyMilap pic.twitter.com/ILLt6HZfoy

— Rishi Suri (@rishi_suri) December 23, 2022