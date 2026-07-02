અયોધ્યામાં વકીલો રસ્તા પર ઉર્તયા, ચંપત રાય વિરુદ્ધ FIR દાખલ કરવાની માંગ

રામ મંદિરના પ્રસાદ ચોરીના કેસને લઈને વિવાદ વધુ ઘેરો બન્યો છે. એક ટ્રસ્ટ સભ્યએ ભૂતપૂર્વ અધિકારી પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા હતા, જ્યારે મોટી સંખ્યામાં વકીલોએ વિરોધ કર્યો હતો અને માંગ કરી હતી કે સંડોવાયેલા અધિકારીઓ સામે કેસ દાખલ કરવામાં આવે. પોલીસે પ્રદર્શનકારીઓને પોલીસ સ્ટેશન જતા અટકાવીને પરિસ્થિતિને નિયંત્રણમાં લાવી હતી.
અયોધ્યા રામ મંદિરના પ્રસાદ ચોરી કેસમાં હવે ટ્રસ્ટના સભ્યો વચ્ચે આરોપ-પ્રતિઆક્ષેપો શરૂ થઈ ગયા છે. પહેલી વાર, રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી મહંત દિનેન્દ્ર દાસ મહારાજે ભૂતપૂર્વ પદાધિકારી ગોપાલ રાવ પર આરોપો લગાવ્યા. તેમણે કહ્યું, બધી ભૂલ ગોપાલ રાવની છે. તેઓ રાજકારણ રમી રહ્યા છે. તેઓ બધાને મૂંઝવણમાં મૂકે છે.
તેમણે ઉમેર્યુ કે તેઓ રામની પરંપરાનું પાલન કરતા નથી. આ દરમિયાન સવારે 500 થી વધુ વકીલો અયોધ્યામાં રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા. તેઓએ ચંપત રાય, અનિલ મિશ્રા અને ગોપાલ રાવ સામે FIR નોંધાવવાની માંગણી કરતા સૂત્રોચ્ચાર કરવાનું શરૂ કર્યું. તેઓ સિવિલ લાઇન્સ પોલીસ સ્ટેશન ગયા અને તે ત્રણ સહિત ચાર લોકો સામે ફરિયાદ નોંધાવી. ફૈઝાબાદ બાર એસોસિએશનના પ્રમુખ કાલકા પ્રસાદ મિશ્રાના નેતૃત્વમાં વકીલો શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ અયોધ્યા પોલીસ સ્ટેશન તરફ આગળ વધતા પોલીસે તેમને અટકાવ્યા.
અયોધ્યામાં, ફૈઝાબાદ બાર એસોસિએશનના સભ્યોએ રામ જન્મભૂમિ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે જેમાં રામ મંદિર માટે દાનની કથિત ચોરીના સંદર્ભમાં ચંપત રાય, અનિલ મિશ્રા અને ગોપાલ રાવ વિરુદ્ધ એફઆઈઆર નોંધવાની માંગ કરવામાં આવી છે. બાર એસોસિએશનના સેક્રેટરી શૈલેન્દ્ર કુમાર જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે તેમને ફરિયાદની સ્વીકૃતિ મળી છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે જો પોલીસ એફઆઈઆર નોંધશે નહીં, તો હાઇકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કરવામાં આવશે. પોલીસ હાલમાં ફરિયાદની તપાસ કરી રહી છે.
ટ્રસ્ટના સભ્ય મહંત દિનેન્દ્ર દાસે શું કહ્યું?
શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના સભ્ય મહંત દિનેન્દ્ર દાસ મહારાજે રામ મંદિરના દાન કૌભાંડના કેસ અંગે મંદિરના સહાયક પ્રશાસક ગોપાલ રાવ પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે ગોપાલ રાવ આ સમગ્ર વિવાદ માટે જવાબદાર છે અને મંદિરની પરંપરાઓથી ભટકીને રાજકારણમાં સામેલ થઈ રહ્યા છે.
મહંત દિનેન્દ્ર દાસે કહ્યું કે ઉત્તર પ્રદેશના ટ્રસ્ટીઓ ભગવાન રામની પરંપરાઓનું પાલન કરે છે, જ્યારે ગોપાલ રાવ તેમ નથી કરતા. તેમના મતે, ગોપાલ રાવ બિનજરૂરી રીતે બાબતોને જટિલ બનાવે છે, જેના કારણે વિવાદ વધ્યો છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે મંદિર વહીવટમાં રાજકીય વાતાવરણ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે.