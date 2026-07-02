વડોદરાની માંજલપુર બેઠક પર પેટાચૂંટણીનું રણશિંગું ફૂંકાયું

ગુજરાતના રાજકારણને લઈને વડોદરામાંથી એક મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચ દ્વારા વડોદરા શહેરની મહત્વપૂર્ણ એવી માંજલપુર વિધાનસભા બેઠક પર પેટાચૂંટણીની સત્તાવાર જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. ભાજપના અત્યંત વરિષ્ઠ નેતા અને પૂર્વ ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલના દુઃખદ નિધનને પગલે આ બેઠક ખાલી પડી હતી, જ્યાં હવે આગામી 30 જુલાઈના રોજ મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે. ચૂંટણી પંચના આ એલાનની સાથે જ સમગ્ર વડોદરા શહેરમાં તત્કાલ પ્રભાવથી આદર્શ આચારસંહિતા લાગુ થઈ ગઈ છે, જેને કારણે સરકારી વહીવટી તંત્ર પણ એલર્ટ મોડ પર આવી ગયું છે.
ચૂંટણી પંચ દ્વારા જાહેર કરાયેલા સત્તાવાર સમયપત્રક મુજબ, આ પેટાચૂંટણી માટેનું જાહેરનામું ૬ જુલાઈએ બહાર પાડવામાં આવશે. જે બાદ ઈચ્છુક ઉમેદવારો ૧૩ જુલાઈ સુધી પોતાના નામાંકન પત્રો ભરી શકશે. ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ ૧૪ જુલાઈએ ચૂંટણી અધિકારીઓ દ્વારા ઉમેદવારી પત્રોની ઝીણવટભરી ચકાસણી કરવામાં આવશે અને જે ઉમેદવારો પોતાના નામ પરત ખેંચવા માંગતા હોય તેમના માટે ૧૬ જુલાઈ સુધીની મુદત નક્કી કરાઈ છે. આ તમામ પ્રક્રિયા બાદ ૩૦ જુલાઈએ સવારથી મતદાન શરૂ થશે અને ૩ ઓગસ્ટના રોજ મતગણતરી હાથ ધરીને વિજેતા ઉમેદવારનું નામ જાહેર કરવામાં આવશે.
રાજકીય દ્રષ્ટિકોણથી જોઈએ તો માંજલપુર બેઠક પરંપરાગત રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો એક અભેદ ગઢ ગણાય છે. સ્વર્ગસ્થ યોગેશ પટેલ વડોદરાના લોકપ્રિય નેતા હતા અને તેમણે આ વિસ્તારમાં પક્ષને મજબૂત સ્થિતિમાં લાવી મૂક્યો હતો. હવે તેમના ગયા બાદ ભાજપ સામે આ ગઢ સાચવી રાખવા માટે કોઈ મજબૂત અને લોકચહેરો મેદાનમાં ઉતારવાનો મોટો પડકાર રહેશે, તો બીજી તરફ વિપક્ષી પક્ષો પણ આ બેઠક પર ભાજપને કાંટાની ટક્કર આપવા માટે પોતાની નવી રાજકીય રણનીતિ ઘડવામાં વ્યસ્ત બન્યા છે. આગામી દિવસોમાં આ ક્ષેત્રમાં મોટો રાજકીય ગરમાવો જોવા મળશે તે ચોક્કસ છે.