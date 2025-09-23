કુમાર સાનુએ ગુંડાઓ દ્વારા મને ધમકી અપાવી, એક્સ વાઈફનો ખુલાસો

ગાયક કુમાર સાનુની એક્સ વાઈફ રીટા ભટ્ટાચાર્યએ ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યા છે. તેણીએ કુમાર સાનુના અફેર વિશે અને છૂટાછેડા પહેલા તેણે તેણીને કેવી રીતે હેરાન કરી હતી તે વિશે વિસ્તૃત વાત કરી છે.
કુમાર સાનુનું નામ આ દિવસોમાં સમાચારમાં છે. “બિગ બોસ 19” ની સ્પર્ધક કુનિકા સદાનંદે ખુલાસો કર્યો કે તે કુમાર સાનુ સાથે સંબંધમાં હતી, ભલે તે પહેલાથી જ પરિણીત હતો. જોકે, જ્યારે તેણે તેની સાથે દગો કર્યો ત્યારે તે ખૂબ જ દુઃખી થઈ ગઈ. હવે, કુમાર સાનુની એક્સ વાઈફ રીટા ભટ્ટાચાર્યએ પણ કુનિકા વિશે વાત કરી છે, જેમાં કુમાર સાનુના અપમાનજનક વર્તનનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.
કુમાર સાનુએ તેની એક્સ વાઈફનો હેરાન કરી હતી
ફિલ્મી વિન્ડો નામના પોડકાસ્ટમાં કુમાર સાનુની એક્સ વાઈફ રીટા ભટ્ટાચાર્યએ ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યા. તે કહે છે, “તે સમયે બધા તેની વાત સાંભળતા હતા, અને લોકો તેની સાથે સમય વિતાવતા હતા. તેના સૌથી શક્તિશાળી ગુંડાઓ મને ધમકી આપતા હતા; તેમાંથી એક કે બે આજે પણ આસપાસ છે. તે ઇચ્છતો હતો કે હું તેને પૈસા વિના છૂટાછેડા આપી દઉં. હું બિલકુલ ડરતી નથી; મને ભગવાનમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે. પણ કુમાર સાનુએ મારું અને અમારા બાળકોનું જીવન બરબાદ કરી નાખ્યું.”
ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન પણ હેરાનગતિ
પોડકાસ્ટમાં કુમાર સાનુની ભૂતપૂર્વ પત્નીએ કહ્યું, “મારી ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન કુમાર સાનુ મને કોર્ટમાં લઈ ગયો હતો. તે દરમિયાન તેનું અફેર પણ હતું, જેનો ખુલાસો આજે થયો. અને તે મને કોર્ટમાં ખેંચી ગયો? હું તે સમયે ખૂબ નાની હતી, અને મને એવું લાગતું હતું કે મારી આખી દુનિયા ખતમ થઈ ગઈ છે, અને મારો પરિવાર આઘાતમાં હતો. મને ક્યારેય ખબર નહોતી કે શા માટે. તે મારા પર હસતો અને કોર્ટમાં મારી મજાક ઉડાવતો.”
તેણી આગળ કહે છે, “મને કુમાર સાનુની લવ લાઈફમાં બિલકુલ રસ નથી. પરંતુ તેણી (કુનિકા)એ કહ્યું કે કુમાર સાનુ મારા નાક નીચે બીજું અફેર કરી રહ્યો હતો. મારા મૃત્યુ પહેલાં, હું કુમાર સાનુને મારા ત્રણ બાળકો સાથે પૂછવા માંગુ છું કે મેં શું ખોટું કર્યું?”
છૂટાછેડા અને અફેર પછી કુમાર સાનુના બીજા લગ્ન
તેમની પહેલી પત્ની રીટા ભટ્ટાચાર્યથી છૂટાછેડા લીધા પછી, ગાયક કુમાર સાનુ થોડા વર્ષો સુધી અભિનેત્રી કુનિકા સાથે સંબંધમાં હતા. ત્યારબાદ તેઓ અલગ થઈ ગયા. કુમાર સાનુએ બાદમાં સલોની નામની સ્ત્રી સાથે લગ્ન કર્યા.