કોહલી અને રુતુરાજની સદીઓ બેકાર ગઈ, આફ્રિકાએ ભારતને હરાવ્યું

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીનો બીજો મેચ બુધવારે (3 ડિસેમ્બર) રાયપુરના શહીદ વીર નારાયણ સિંહ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયો. દક્ષિણ આફ્રિકાએ આ રોમાંચક મેચ ચાર વિકેટથી જીતી. 359 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા, આફ્રિકન ટીમે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી 1-1 થી બરાબર કરી.
South Africa win the 2nd ODI by 4 wickets.
We go to Vizag with the series levelled at 1-1.
South Africa win the 2nd ODI by 4 wickets.

We go to Vizag with the series levelled at 1-1.
અગાઉ, ભારતે પ્રથમ ઇનિંગમાં 358/5 નો સ્કોર નોંધાવ્યો હતો. જોકે, ભારતીય બોલરોએ વિરાટ કોહલી અને રુતુરાજ ગાયકવાડની સદીઓને નિષ્ફળ બનાવી દીધી.
દક્ષિણ આફ્રિકાની જીતમાં એડન માર્કરામ સૌથી મોટો હીરો રહ્યો, તેણે 110 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ, મેથ્યુ બ્રીટ્ઝકે (68) અને ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ (54) એ તેમની બેટિંગનો ઉપયોગ કરીને મધ્ય ઓવરોમાં ભારત પાસેથી મેચ છીનવી લીધી. ટેમ્બા બાવુમાએ પણ 46 રન બનાવ્યા.
South Africa stun India in a high-scoring thriller in Raipur to level the ODI series
ભારતીય ઇનિંગ્સનો સૌથી મોંઘો બોલર પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા રહ્યો, તેણે ૮.૫ ઓવરમાં ૮૨ રન આપીને ૨ વિકેટ લીધી. હર્ષિત રાણાએ પણ ૧૦ ઓવરમાં ૭૦ રન આપીને ૧ વિકેટ લીધી. એકંદરે, ભારતીય બોલરોના પ્રદર્શનને કારણે ભારત મેચ હારી ગયું. શ્રેણીનો નિર્ણાયક મુકાબલો હવે ૬ ડિસેમ્બરે વિશાખાપટ્ટનમમાં રમાશે.
રાયપુરમાં આ સ્કોર ભારત-દક્ષિણ આફ્રિકાના વનડે ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ મેચનો સ્કોર છે. રવિવારે રાંચીમાં અગાઉની મેચનો કુલ સ્કોર ૬૮૧ રન હતો.
ભારતમાં ૩૫૦+ વનડેનો સફળ પીછો
૩૬૦ – ભારત વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા, જયપુર, ૨૦૧૩
૩૫૯ – ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ ભારત, મોહાલી, ૨૦૧૯
૩૫૯ – દક્ષિણ આફ્રિકા વિરુદ્ધ ભારત, રાયપુર, ૨૦૨૫
૩૫૧ – ભારત વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા, નાગપુર, ૨૦૧૩
૩૫૧ – ભારત વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ, પુણે, ૨૦૧૭
૧૩ સફળ ૩૫૦+ વનડેનો પીછો કરનારાઓમાંથી, પાંચ ભારતમાં થયા છે. અન્ય કોઈ દેશે આવા બેથી વધુ પીછો જોયા નથી.
IND-SA ODI માં સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સદીઓ
૩ – જોહાનિસબર્ગ, ૨૦૦૧ (સૌરવ ગાંગુલી, સચિન તેંડુલકર, ગેરી કર્સ્ટન)
૩ – મુંબઈ WS, ૨૦૧૫ (ક્વિન્ટન ડી કોક, ફાફ ડુ પ્લેસિસ, એબી ડી વિલિયર્સ)
૩ – રાયપુર, ૨૦૨૫ (વિરાટ કોહલી, રુતુરાજ ગાયકવાડ, એડન માર્કરામ)