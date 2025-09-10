વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસ ઉજવવાનું ક્યારથી શરૂ થયુ? જાણો ઈતિહાસ

આજના સમયમાં, બદલાતી જીવનશૈલી અને વધતા તણાવને કારણે લોકો માનસિક સમસ્યાઓનો ભોગ બની રહ્યા છે. ડિપ્રેશન અને ચિંતા જેવી સમસ્યાઓ ક્યારેક એટલી ગંભીર સ્વરૂપ ધારણ કરે છે કે વ્યક્તિને આત્મહત્યા કરવા મજબૂર કરવામાં આવે છે. આ ફક્ત વ્યક્તિ માટે જ નહીં પરંતુ સમગ્ર સમાજ માટે ગંભીર ચિંતાનો વિષય છે.
આ જાગૃતિ વધારવા અને લોકોને આત્મહત્યા અટકાવવાના ઉપાયો જણાવવા માટે દર વર્ષે 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ ‘વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસ (World Suicide Privention Day)’ ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસનો હેતુ લોકોને સંદેશ આપવાનો છે કે સમયસર મદદ લઈને આત્મહત્યા અટકાવી શકાય છે અને જીવન બચાવી શકાય છે.
વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસનો ઇતિહાસ
સમગ્ર વિશ્વમાં આત્મહત્યાના કેસ સતત વધી રહ્યા હતા. આ સમસ્યા અંગે વૈશ્વિક સ્તરે ગંભીર પ્રયાસોની જરૂર હતી. આવી સ્થિતિમાં, ઇન્ટરનેશનલ એસોસિએશન ફોર સુસાઇડ પ્રિવેન્શન (IASP) અને વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન (WHO) એ મળીને 2003 થી ‘વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસ’ શરૂ કર્યો. ત્યારથી, આ દિવસ દર વર્ષે 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ સમગ્ર વિશ્વમાં ઉજવવામાં આવે છે.
આ દિવસનું મહત્વ
લોકોને સંદેશ આપવા માટે કે આત્મહત્યા અટકાવી શકાય છે
આત્મહત્યા સાથે સંકળાયેલા સામાજિક કલંકને ઘટાડવા માટે
માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર વાતચીતને પ્રોત્સાહન આપવા માટે જેથી લોકો મદદ લેવામાં અચકાય નહીં
પરિવાર અને સમાજમાં એવું વાતાવરણ બનાવવા માટે કે જે વ્યક્તિને ટેકો અને સકારાત્મક ઉર્જા આપી શકે.
વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસ 2025 ની થીમ
દર વર્ષે આ દિવસ એક ખાસ થીમ સાથે ઉજવવામાં આવે છે. 2025 ની થીમ ‘કાર્ય દ્વારા આશાનું સર્જન’ છે. આનો અર્થ એ છે કે નાના પગલાં પણ કોઈના જીવન બચાવવામાં મોટી ભૂમિકા ભજવી શકે છે.