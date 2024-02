કિસાન મજદૂર સંઘર્ષ સમિતિની મોટી જાહેરાત

આ ખેડૂતોના આંદોલનને સમર્થન આપવાના કોંગ્રેસ પાર્ટીના તમામ દાવાઓને નકારી કાઢતા પંજાબ કિસાન મઝદૂર સંઘર્ષ સમિતિના નેતા સર્વન સિંહ પંઢેરે મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે ખેડૂતોની સમસ્યાઓ માટે દેશની સૌથી જૂની રાજકીય પાર્ટી કોંગ્રેસ જેટલી જ જવાબદાર છે તેટલી જ ભારતીય જનતા પાર્ટી પણ જવાબદાર છે. તેમણે ખેડૂતો પર પોલીસ કાર્યવાહીની નિંદા કરતા કહ્યું કે ખેડૂતોને હેરાન કરવામાં આવી રહ્યા છે. પંઢેરે એમ પણ કહ્યું કે ખેડૂતોની દુર્દશા માટે કોંગ્રેસ સૌથી વધુ જવાબદાર છે.

“We say it today that we are farmers of this country, we do not fight. We demand MSP guarantee law, implementation of… pic.twitter.com/lrw3ZNjf7f

અમે દુર્દશા માટે કોંગ્રેસને જવાબદાર ઠેરવીએ છીએ

ખેડૂત નેતા પંઢેરે ખેડૂતો અને મજૂરોને સમર્થન આપવાના કોંગ્રેસ પક્ષના દાવાઓને નકારી કાઢ્યા અને કહ્યું કે ખેડૂતોની દુર્દશા માટે કોંગ્રેસ પણ એટલી જ દોષિત છે. અમે દેશના ખેડૂતો અને મજૂરો છીએ, મીડિયામાં જે પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે, કોંગ્રેસ અમને સમર્થન નથી આપતી. તેમણે કહ્યું કે અમે કોંગ્રેસને દોષ આપીએ છીએ કારણ કે કામ એમએસપીની નીતિઓ કોંગ્રેસ લાવી છે. પંઢેરે કહ્યું, “બંગાળમાં શાસન કરનાર સીપીએમએ 20 ભૂલો કરી, પશ્ચિમ બંગાળમાં ત્યાંથી કેવા પ્રકારની ક્રાંતિ આવી, અમે કોઈના પક્ષમાં નથી, અમે ખેડૂતો અને મજૂરો છીએ.”

VIDEO | SKM (Non-Political) leader Jagjit Singh Dallewal addresses media on the ongoing farmers’ protest.

“These are not any new demands, they are the commitments made by the governments. We tried to remind the government about them, but they did not show any seriousness. When… pic.twitter.com/n7k6EZJxFV

