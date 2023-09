વન નેશન, વન ઈલેક્શનની સમિતિમાં ખડગે નહીં, નારાજ અધીર રંજને પોતાનું નામ પાછું ખેંચ્યું, અમિત શાહને લખ્યો પત્ર

કોંગ્રેસ અને અન્ય વિપક્ષી પાર્ટીઓએ રાજ્યસભામાં વિપક્ષના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગેના નામને ‘વન નેશન, વન ઈલેક્શન’ કમિટીમાં સામેલ ન કરવા સામે વાંધો ઉઠાવ્યો છે. તેમજ કોંગ્રેસના સાંસદ અધીર રંજન ચૌધરીએ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહને પત્ર લખીને આ સમિતિનો ભાગ બનવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. કેન્દ્ર સરકારે શનિવારે ‘એક રાષ્ટ્ર, એક ચૂંટણી’ની તપાસ માટે 8 સભ્યોની સમિતિની રચના કરી છે. જેના પ્રમુખ પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ હશે. કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ, કોંગ્રેસના સાંસદ અધીર રંજન ચૌધરી, રાજ્યસભાના ભૂતપૂર્વ સાંસદ ગુલામ નબી આઝાદ અને અન્યોને આ સમિતિમાં સભ્યો તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

મલ્લિકાર્જુન ખડગેના નામની ગેરહાજરીથી કોંગ્રેસ નારાજ છે

કોંગ્રેસના નેતા કેસી વેણુગોપાલે આ સમિતિમાં કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેના નામનો સમાવેશ ન કરવા સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો અને કહ્યું હતું કે અમે માનીએ છીએ કે ‘એક રાષ્ટ્ર, એક ચૂંટણી’ પરની ઉચ્ચ સ્તરીય સમિતિ સંસદીય લોકતંત્રને નષ્ટ કરવાના પ્રયાસ સિવાય બીજું કંઈ નથી. કેસી વેણુગોપાલે સોશિયલ મીડિયા સાઇટ પર પોસ્ટ કર્યું “તેઓ કૌભાંડો, બેરોજગારી, મોંઘવારી અને અન્ય મુદ્દાઓ પરથી ધ્યાન હટાવવા માટે યુક્તિઓ રચે છે. પછી, બાબતોને વધુ ખરાબ કરવા માટે, તેઓ વિરોધીઓને બાકાત કરીને આ સમિતિના સંતુલનને નમાવવાનો પ્રયાસ કરે છે.

We believe that the High Level Committee on Simultaneous Elections is nothing but a systematic attempt to sabotage India’s parliamentary democracy.

In a shocking insult to Parliament, the BJP has appointed a former LOP to the Committee instead of Rajya Sabha LOP Sh. Mallikarjun…

— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) September 2, 2023