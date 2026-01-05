ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ધમકી પછી ખામેની ઈરાનથી ભાગવાની તૈયારીમાં ? રિપોર્ટમાં દાવો

ઈરાનમાં વિરોધ પ્રદર્શનો વધ્યા અને અનેક વિરોધીઓના મોત બાદ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા હસ્તક્ષેપ કરવાની ધમકી બાદ, એક રિપોર્ટમાં હવે એક મહત્વપૂર્ણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે. ધ ટાઇમ્સના એક રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે આર્થિક સંકટ સામે ઈરાનમાં વ્યાપક વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે, ઈરાનના આયાતુલ્લાહ અલી ખામેની દેશ છોડીને ભાગી જવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે. રિપોર્ટ અનુસાર, ખામેની પાસે બેકઅપ પ્લાન છે.
રિપોર્ટમાં એક ગુપ્તચર રિપોર્ટનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે ખામેની તેમના 20 નજીકના સાથીઓ અને પરિવાર સાથે ઈરાન છોડીને ભાગી જવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે. તેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ખામેની, સીરિયાના બશર અલ-અસદની જેમ, રશિયામાં આશ્રય લઈ શકે છે. કારણ એ આપવામાં આવ્યું છે કે ખામેનીને મોસ્કો ભાગી જવું પડશે કારણ કે તેમના માટે બીજી કોઈ જગ્યા નથી.
અગાઉ, ઈરાનની ક્ષતિગ્રસ્ત અર્થવ્યવસ્થાને કારણે ભડકેલા વિરોધ પ્રદર્શનો દરમિયાન હિંસામાં ઓછામાં ઓછા 15 લોકો માર્યા ગયા હતા. રિપોર્ટ્સ દર્શાવે છે કે ઈરાનના 31 પ્રાંતોમાંથી 25 પ્રાંતોમાં 170 થી વધુ સ્થળોએ વિરોધ પ્રદર્શનો થયા છે. મૃત્યુઆંક વધીને ઓછામાં ઓછો 15 થયો છે, અને 580 થી વધુ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.