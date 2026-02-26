કેરળ હાઈકોર્ટે ધ કેરલા સ્ટોરી 2ના રિલીઝ પર મૂક્યો પ્રતિબંધ

ધ કેરલા સ્ટોરી 2 ના નિર્માતાઓને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. કેરળ હાઈકોર્ટે ફિલ્મની રિલીઝ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. સીબીએફસીના પ્રમાણપત્ર અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે.
કેરળ હાઈકોર્ટે વિવાદાસ્પદ ફિલ્મ ‘ધ કેરલા સ્ટોરી’ની સિક્વલ ‘ધ કેરલા સ્ટોરી 2 – ગોઝ બિયોન્ડ’ની રિલીઝ પર વચગાળાનો સ્ટે લગાવી દીધો છે. જસ્ટિસ બેચુ કુરિયન થોમસની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે ફિલ્મના સેન્સર બોર્ડ (CBFC)ના પ્રમાણપત્રને પડકારતી અરજીઓની સુનાવણી કરતી વખતે આ કડક નિર્દેશ આપ્યો હતો. કોર્ટે મૌખિક રીતે ટિપ્પણી કરી હતી કે પ્રથમ દ્રષ્ટિએ એવું લાગે છે કે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ફિલ્મ સર્ટિફિકેશન (CBFC) એ ફિલ્મને પ્રમાણપત્ર આપતી વખતે યોગ્ય ગંભીરતા અને વિવેકબુદ્ધિનો ઉપયોગ કર્યો નથી. કોર્ટે સેન્સર બોર્ડના કામ પર સીધા જ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યા અને તેમને ફિલ્મની ફરીથી તપાસ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો.
કેરળની છબી અને સાંપ્રદાયિક સંવાદિતાનો મુદ્દો
શ્રીદેવી નંબુદિરી અને ફ્રેડી વી. ફ્રાન્સિસ દ્વારા કોર્ટમાં દાખલ કરાયેલી અરજીઓ ફિલ્મના શીર્ષક અને વાર્તા પર ગંભીર વાંધો ઉઠાવે છે. અરજદારોનો દલીલ છે કે ફિલ્મનું શીર્ષક અને પ્લોટ વૈશ્વિક સ્તરે રાજ્યની છબીને કલંકિત કરે છે. વધુમાં, તેઓ ભય વ્યક્ત કરે છે કે ફિલ્મની સામગ્રી રાજ્યની સાંપ્રદાયિક સંવાદિતાને ખલેલ પહોંચાડી શકે છે. ન્યાયાધીશ થોમસે, આ ચિંતાઓને વાસ્તવિક માનીને ચુકાદો આપ્યો કે જ્યાં સુધી વિગતવાર ચર્ચા પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી ફિલ્મ થિયેટરોમાં રિલીઝ ન થવી જોઈએ.
સેન્સર બોર્ડને બે અઠવાડિયાનું અલ્ટીમેટમ
અદાલતે અરજીઓ સ્વીકારીને, CBFC ને અરજદારો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા મુદ્દાઓ અને ફિલ્મની સામગ્રી પર પુનર્વિચાર કરવાનો આદેશ આપ્યો. કોર્ટે બોર્ડને બે અઠવાડિયામાં આ બાબતે અંતિમ નિર્ણય લેવાનો નિર્દેશ આપ્યો. જ્યાં સુધી CBFCનો નિર્ણય ન આવે ત્યાં સુધી ફિલ્મની રિલીઝ પર રોક રહેશે. જો કે, કોર્ટે વકીલ અતુલ રોય દ્વારા દાખલ કરાયેલી બીજી રિટ અરજીને જાળવી શકાય તેવી ન હોવાથી ફગાવી દીધી.
નિર્માતાઓની દલીલો નકારી કાઢવામાં આવી
સુનાવણી દરમિયાન, ફિલ્મના નિર્માતાઓએ અરજીઓનો સખત વિરોધ કર્યો. તેમણે દલીલ કરી હતી કે અરજદારોની ફરિયાદો “જાહેર પ્રકૃતિ” ની હતી અને તેનાથી કોઈ વ્યક્તિગત કાનૂની નુકસાન થતું ન હતું. નિર્માતાઓએ અરજદારોના અધિકારક્ષેત્ર પર પણ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો. જો કે, કોર્ટે આ દલીલોને ફગાવી દીધી, વધારાના દસ્તાવેજો રેકોર્ડ પર લેવાની મંજૂરી આપી અને વિરોધીઓના વાંધાઓને ફગાવી દીધા. આ નિર્ણય “ધ કેરલા સ્ટોરી 2” ની ટીમ માટે એક મોટો ફટકો માનવામાં આવી રહ્યો છે. હવે બધાની નજર સેન્સર બોર્ડની સમીક્ષા અને કોર્ટના અંતિમ નિર્ણય પર છે, જે બે અઠવાડિયામાં અપેક્ષિત છે.