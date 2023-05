કર્ણાટક ચૂંટણી: પીએમ મોદીના ‘મેગા રોડ શો’ના પગલે ભાજપ કેમ્પમાં નવી આશા જાગી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના બે દિવસીય મેગા રોડ શો બાદ ભાજપ બેંગલુરુની 28 વિધાનસભા બેઠકોમાંથી મોટાભાગની બેઠકો જીતવાની આશા રાખી રહ્યું છે. PM મોદીનો બીજા દિવસનો રોડ શો રવિવારે (7 મે)ના રોજ બેંગલુરુમાં થઈ રહ્યો છે. દક્ષિણ કર્ણાટકમાં ભાજપનો આધાર નબળો છે, પરંતુ બેંગલુરુમાં મજબૂત મૂળ છે. ગત ચૂંટણીમાં પણ આઈટી સિટીમાં ભાજપે 15 બેઠકો જીતી હતી.



પીએમ મોદીની અભૂતપૂર્વ પહોંચ સાથે, ભગવા પાર્ટીને આ વખતે એકલા બેંગલુરુમાં ઓછામાં ઓછી 20 સીટો જીતવાની આશા છે. ગત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસે અહીં 12 બેઠકો જીતી હતી, જ્યારે જેડીએસને એક બેઠક મળી હતી. ‘ઓપરેશન લોટસ’ પછી ભાજપને રાજ્યમાં વોક્કાલિગા ચહેરો અને નેતૃત્વ મળ્યું છે. પીએમ મોદીએ ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં બેંગલુરુ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટના પરિસરમાં 108 ફૂટ ઊંચી નાદપ્રભુ કેમ્પે ગૌડાની પ્રતિમાનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું અને રાજ્યની રાજધાનીમાં નવી મેટ્રો લાઇનનું પણ ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું.

સિદ્ધારમૈયાને હરાવવાની જવાબદારી સોમન્નાને મળી

તેમના સ્થાને વરિષ્ઠ નેતા અરવિંદ લિંબાવલીના પત્નીને ટિકિટ આપવા ઉપરાંત ભાજપે શહેરમાં ટિકિટ વહેંચણીને લઈને કોઈ પ્રયોગ કર્યો નથી. ગોવિંદરાજા નગર મતવિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા હાઉસિંગ મિનિસ્ટર વી સોમન્નાને વિપક્ષના નેતા સિદ્ધારમૈયાને હરાવવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું છે. તેઓ મૈસુર જિલ્લાની વરુણા બેઠક અને ચામરાજનગર જિલ્લાની ચામરાજનગર બેઠક પરથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. જોકે, ગોવિંદરાજનગરમાં પાર્ટીએ પૂર્વ કાઉન્સિલર ઉમેશ શેટ્ટીને ઉમેદવાર તરીકે ઉતાર્યા છે.

