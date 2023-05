કર્ણાટક ચૂંટણી: પ્રિયંકા ગાંધીએ પીએમ મોદી પર મોંઘવારીને લઈને કર્યો પ્રહાર

કોંગ્રેસ મહાસચિવ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાએ રવિવારે PM મોદી પર આકરા પ્રહારો કર્યા. કર્ણાટકના મોડબિદ્રીમાં જનસભાને સંબોધતા તેમણે કહ્યું કે વડાપ્રધાન મોદી અહીં આવે છે અને કર્ણાટકમાં આતંકવાદની વાત કરે છે, મને લાગ્યું કે આ જગ્યા નથી, અહીં વિકાસની વાત કરવાને બદલે તમે આતંકવાદની વાત કરો છો. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, અહીં આતંક છે તો મોંઘવારી અને બેરોજગારીનો આતંક છે. વડા પ્રધાન, જો કર્ણાટકમાં આતંક છે, તો તે તમારી 40% સરકારનો આતંક છે, જે લોકોને લૂંટી રહી છે. દરરોજ 5 ખેડૂતો આત્મહત્યા કરી રહ્યા છે. કર્ણાટકમાં 4 વર્ષમાં 6487 ખેડૂતો, 542 લોકોએ ગરીબીને કારણે, 1675 લોકોએ બેરોજગારીને કારણે, 3734 લોકોએ દેવાના કારણે આત્મહત્યા કરી.

