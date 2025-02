કર્ણાટક નક્સલમુક્ત બન્યું… છેલ્લી નક્સલી લક્ષ્મીએ આત્મસમર્પણ કર્યું

પીટીરવિવારે કર્ણાટકની છેલ્લી નક્સલી લક્ષ્મીનું ઉડુપીના ડેપ્યુટી કમિશનર વિદ્યા કુમારી અને એસપી અરુણ કે ને મળ્યા પછી બિનશરતી આત્મસમર્પણ કર્યું હતું. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, લક્ષ્મી વિરુદ્ધ ત્રણ કેસ નોંધાયેલા છે અને તે આંધ્રપ્રદેશમાં છુપાયેલી હતી. આ કેસ 2007-2008ના છે અને પોલીસ સાથે ગોળીબાર, હુમલા અને ગામડાઓ અને નાના શહેરોમાં માઓવાદી સાહિત્યના વિતરણ સાથે સંબંધિત છે. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે લક્ષ્મી મૂળ કુંડાપુરા તાલુકાના માછટ્ટુ ગામના થોમ્બટ્ટુની રહેવાસી છે.

Laxmi, a naxal from Thombattu village of Kundapur here was brought before the DC Vidya Kumari on Sunday with police escorting her. There are three cases registered against her in Amasebailu police station after she had allegedly taken part in an exchange of fire with the ANF pic.twitter.com/I8R4UmbECX

