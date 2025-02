મનાલીમાં કંગનાની એક નવી શરૂઆત, જુઓ આ પોસ્ટ

હિમાચલ પ્રદેશના મંડી સંસદીય મતવિસ્તારના સાંસદ અને અભિનેત્રી કંગના રનૌતે પર્યટન શહેર મનાલીમાં એક કાફે ખોલ્યું છે. કંગના રનૌતે પોતે આ માહિતી શેર કરી છે. આ કાફે મનાલીના પ્રિનીમાં ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું છે અને 14 ફેબ્રુઆરીના રોજ વેલેન્ટાઇન ડે પર અહીં આ કાફેનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે.

અભિનય, દિગ્દર્શન અને નિર્માણની દુનિયામાં સફળતા મેળવ્યા પછી કંગના રનૌત હવે હોટેલ બિઝનેસની દુનિયામાં પ્રવેશ કરી રહી છે. તેથી, તેના નવા સાહસ’ધ માઉન્ટેન સ્ટોરી’ સાથે કંગનાએ તેના બાળપણના સ્વપ્નને સાકાર કર્યું છે.

આ કાફે હિમાલયની સુંદર ખીણોમાં ખોલવામાં આવ્યો છે. જ્યાં તમને હિમાચલ પ્રદેશના સમૃદ્ધ સ્વાદ અને સંસ્કૃતિની ઝલક મળશે. આ કાફે પહાડી શૈલીમાં બનેલા ઘરોની જેમ બનાવવામાં આવ્યું છે અને તેમાં લાકડા અને પથ્થરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

A childhood dream comes alive.

My little cafe in the lap of Himalayas.

Important announcement coming at 10am. pic.twitter.com/GW4d2BKDPj

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 5, 2025