જાપાનના વડાપ્રધાન ભારતની મુલાકાતે, હરિયાણામાં મારુતિના ચોથા પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન

હરિયાણા: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને જાપાનના વડાપ્રધાન સના તાકાઈચી બુધવારે ખારખોડામાં મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયાના નવા ઉત્પાદન ક્ષેત્રનું સંયુક્ત રીતે ઉદ્ઘાટન કરવાના છે. જે તાજેતરના વર્ષોમાં ભારતના ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્રમાં સૌથી મોટા રોકાણોમાંનું એક છે. ખારખોડા પ્લાન્ટ ભારતમાં મારુતિ સુઝુકીનો ચોથો ઉત્પાદન પ્લાન્ટ છે. તેનાથી દેશની પેસેન્જર વાહન ઉત્પાદન ક્ષમતામાં નોંધપાત્ર વધારો થવાની અપેક્ષા છે. ભારતમાં આ ચોથો મારુતિ પ્લાન્ટ છે અને તમામ પ્લાન્ટનો સંચિત ખર્ચ આશરે રૂ. 35,000 કરોડ થાય છે. ગુજરાતમાં પ્લાન્ટ પૂર્ણપણે કાર્યરત થયા પછી 10 લાખ વાહનોની વાર્ષિક ઉત્પાદન ક્ષમતા ઉમેરતી વખતે 21,000થી વધુ સીધી નોકરીઓનું સર્જન કરશે તેવી અપેક્ષા છે. આ નવા પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન ભારત અને જાપાન વચ્ચેની ગાઢ આર્થિક ભાગીદારી પર પણ ભાર મૂકે છે, જેમાં મારુતિ સુઝુકી ભારતના ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં જાપાની રોકાણના સૌથી સફળ ઉદાહરણોમાંનું એક છે.

ખારખોડા પ્લાન્ટ કેમ મહત્વનો?
મારુતિ સુઝુકી ભારતની સૌથી મોટી પેસેન્જર વાહન ઉત્પાદક કંપની છે, જે દેશમાં ખરીદાતી દરેક બે કારમાંથી લગભગ એકનું વેચાણ કરે છે. પેસેન્જર વાહનોની માંગ વધતી જતી હોવાથી, કંપની સ્થાનિક અને નિકાસ બજારો બંનેને પહોંચી વળવા માટે તેના ઉત્પાદન પદચિહ્નનો વિસ્તાર કરી રહી છે. ખારખોડા સુવિધા ઓટોમેકરને તેના લાંબા ગાળાના ઉત્પાદન લક્ષ્યને પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરશે તેવી અપેક્ષા છે, જ્યારે વૈશ્વિક ઓટોમોબાઈલ ઉત્પાદન કેન્દ્ર તરીકે ભારતની સ્થિતિ મજબૂત કરશે. એકવાર સંપૂર્ણ રીતે કાર્યરત થઈ ગયા પછી, પ્લાન્ટ મારુતિ સુઝુકીની વાર્ષિક ઉત્પાદન ક્ષમતામાં 10 લાખ વાહનોનો વધારો કરશે, જે તેને કંપનીના સૌથી મોટા ઉત્પાદન કેન્દ્રોમાંનું એક બનાવશે.

35,000 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ
આ પ્રોજેક્ટ આશરે રૂ. 35,000 કરોડનું રોકાણ રજૂ કરે છે અને તે દેશના સૌથી મોટા ગ્રીનફિલ્ડ ઓટોમોબાઈલ ઉત્પાદન રોકાણોમાંનું એક છે. વાહન ઉત્પાદનને વેગ આપવા ઉપરાંત, પ્લાન્ટ 21,000 થી વધુ સીધી રોજગારીની તકો ઉભી કરવાની અપેક્ષા છે. આનુષંગિક ઉદ્યોગો, ઘટક ઉત્પાદકો, લોજિસ્ટિક્સ પ્રદાતાઓ અને સ્થાનિક સેવા વ્યવસાયો દ્વારા હજારો વધારાની પરોક્ષ નોકરીઓનું સર્જન થવાની અપેક્ષા છે જે સામાન્ય રીતે મોટા ઓટોમોબાઈલ ફેક્ટરીઓની આસપાસ વિકસે છે.

‘મેક ઇન ઇન્ડિયા’ માટે પ્રોત્સાહન
ઉદઘાટન ત્યારે થયું જ્યારે ભારત ‘મેક ઇન ઇન્ડિયા’ પહેલ હેઠળ ઉત્પાદનને આગળ ધપાવી રહ્યું છે અને ઓટોમોબાઈલ અને ઓટો ઘટકો માટે વૈશ્વિક ઉત્પાદન આધાર બનવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. આ વિસ્તરણ સ્થાનિક ઓટોમોટિવ સપ્લાય ચેઇનને મજબૂત બનાવવાની, ઘટક ઉત્પાદકો દ્વારા નવા રોકાણોને પ્રોત્સાહન આપવાની અને ભારતની નિકાસ ક્ષમતાઓમાં વધારો કરવાની અપેક્ષા છે. ઉદ્ઘાટનમાં વડાપ્રધાન મોદી અને તેમના જાપાની સમકક્ષ બંનેની હાજરી ભારત-જાપાન ઔદ્યોગિક સહયોગના વ્યૂહાત્મક મહત્વને પણ પ્રકાશિત કરે છે, ખાસ કરીને ઉત્પાદન અને ગતિશીલતામાં. ખારખોડા સુવિધા ઓનલાઈન થવા સાથે, મારુતિ સુઝુકી તેની ઉત્પાદન ક્ષમતાઓને નોંધપાત્ર રીતે વિસ્તૃત કરવા માટે તૈયાર છે કારણ કે તે નવી પેઢીના વાહનો અને નિકાસ સહિત ભવિષ્યની માંગ માટે તૈયારી કરે છે.

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