સનાતમ ધર્મ પર હવે CM યોગી આદિત્યનાથની થઈ એન્ટ્રી, જુઓ શું કહ્યું ?

ઉત્તરપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે પ્રથમ વખત સનાતન ધર્મ વિવાદ પર પ્રતિક્રિયા પોતાની આપી છે. યોગી આદિત્યનાથે કહ્યું કે આજે જ્યારે આખો દેશ સકારાત્મક દિશામાં આગળ વધી રહ્યો છે ત્યારે કેટલાક લોકોને તે પસંદ નથી. આ સિદ્ધિઓ પર તેઓ ભારત, ભારતીયતા અને તેની સનાતન પરંપરા સામે આંગળી ચીંધવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તેઓ ભૂલી ગયા છે કે જે સનાતન રાવણના ઘમંડથી ન ભૂંસાયું કે ન કંસની ગર્જનાથી ડગમગ્યું, કૃષ્ણ જન્માષ્ટમીના અવસર પર ઉત્તર પ્રદેશના લખનૌની રિઝર્વ પોલીસ લાઈન્સમાં આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે કહ્યું કે આજે એવો સમય છે જ્યારે સમગ્ર દેશ સકારાત્મક દિશામાં આગળ વધવા માટે કામ કરી રહ્યો છે. તો કેટલાક લોકોને તે ગમતું નથી.

VIDEO | “There have been attempts to raise questions on ‘Sanatan Dharma’. To raise fingers on ‘Sanatan’ means to endanger humanity,” says Uttar Pradesh CM @myogiadityanath amid controversy over DMK leaders’ remarks on ‘Sanatan Dharma’. pic.twitter.com/SFxZr2kStb

— Press Trust of India (@PTI_News) September 7, 2023