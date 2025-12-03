CM યોગીની સુરક્ષામાં ખામી: વ્યક્તિએ સ્ટેજ પર ચઢવાનો પ્રયાસ કર્યો

વારાણસીના નમો ઘાટ પર આયોજિત કાશી તમિલ સંગમના ઉદ્ઘાટન સમારોહ દરમિયાન, મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથની સામે એક શંકાસ્પદ યુવકે સ્ટેજ પર ચઢવાનો પ્રયાસ કરતા ગભરાટ ફેલાયો હતો. કાર્યક્રમમાં સુરક્ષા કડક હતી, પરંતુ તે યુવાન હજુ પણ સામેથી સીધો સ્ટેજ પર પહોંચવામાં સફળ રહ્યો. જેમ જેમ તે સ્ટેજની નજીક પહોંચ્યો, સુરક્ષા કર્મચારીઓએ તેને સમયસર અટકાવ્યો અને નીચે ખેંચી લીધો. ત્યારબાદ તેને તાત્કાલિક પોલીસને સોંપવામાં આવ્યો.

માહિતી અનુસાર, ધરપકડ કરાયેલ યુવાન જોગીન્દર ગુપ્તા ઉર્ફે બાલા છે, જે વારાણસીના ચૌબેપુર ક્ષેત્રના બાજરિયા વિસ્તારનો રહેવાસી છે. પોલીસની પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે તે સંપૂર્ણપણે નશામાં હતો. જોગીન્દર વારાણસી સિટી સ્ટેશન પર પાણી વેચે છે. ઘટના સમયે, તે સીધો મુખ્યમંત્રી સુધી પોતાનો સંદેશ પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો.

પોલીસ પૂછપરછ દરમિયાન, જોગીન્દરે જણાવ્યું હતું કે તે તેના ચૌબેપુર વિસ્તારમાં કાદીપુર રેલ્વે સ્ટેશન નજીક દારૂ પીધા પછી રેલ્વે ટ્રેક પર લોકોના મૃત્યુની ઘટનાઓથી પરેશાન હતો. તેણે કહ્યું કે આ વિસ્તારમાં દારૂનું વેચાણ બંધ થવું જોઈએ અને તે આ મુદ્દે મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથને મળવા માંગે છે. જોકે, કાર્યક્રમમાં ભીડ અને સુરક્ષાને કારણે, તે સ્ટેજ પર પહોંચી શક્યો ન હતો અને સુરક્ષા ટીમ દ્વારા તાત્કાલિક તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

ઘટના બાદ, આદમપુર પોલીસ સ્ટેશન યુવાનને સ્ટેશન લઈ ગયો. ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો (IB), આતંકવાદ વિરોધી ટુકડી (ATS) અને લિયુ (લિયુ) સહિત અનેક એજન્સીઓ તેની સતત પૂછપરછ કરી રહી છે. પોલીસ એ પણ તપાસ કરી રહી છે કે શું તે યુવાન એકલો આવ્યો હતો કે પછી કોઈ અન્ય કારણ હતું. જો કે, અત્યાર સુધીની તપાસ નશાનો કેસ અને મુખ્યમંત્રી સુધી પોતાની સમસ્યા પહોંચાડવાનો પ્રયાસ લાગે છે.

