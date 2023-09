PM મોદી ઇન્ડોનેશિયાથી ફર્યા પરત, હવે G-20 માટેની તૈયારીઓની સમીક્ષા કરશે

ઈન્ડોનેશિયાની રાજધાની જકાર્તામાં આસિયાન-ઈન્ડિયા સમિટમાં ભાગ લીધા બાદ PM મોદી સાંજે દિલ્હી પરત ફર્યા હતા. PM હવે G-20 સમિટની તૈયારીઓની સમીક્ષા કરવા મંત્રી પરિષદની બેઠક લેશે. આ બેઠક સુષ્મા સ્વરાજ ભવન ખાતે યોજાશે. PM મોદી ઈન્ડોનેશિયા ગયા હતા. તેમણે ગુરુવારે કનેક્ટિવિટી, વેપાર અને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન જેવા ક્ષેત્રોમાં ભારત-આસિયાન સહયોગને મજબૂત કરવા માટે વિવિધ દરખાસ્ત રજૂ કરી હતી અને કોરોના મહામારી પછી નિયમો આધારિત વિશ્વ વ્યવસ્થા બનાવવાનું પણ આહ્વાન કર્યું હતું. આ 12 મુદ્દાની દરખાસ્ત હેઠળ વડા પ્રધાને આતંકવાદ, આતંકવાદને ફંડીંગ અને સાયબર ડિસઇન્ફોર્મેશન સામે સામૂહિક લડત આપવા અને ગ્લોબલ સાઉથનો અવાજ ઉઠાવવાનું પણ આહ્વાન કર્યું હતું. ભારતના વિદેશ મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે સમિટમાં દરિયાઈ સહયોગ અને ખાદ્ય સુરક્ષા પરના બે સંયુક્ત નિવેદનો પણ અપનાવવામાં આવ્યા હતા.

ખભે ખભા મિલાવીને કામ કરવા પ્રતિબદ્ધ

કોન્ફરન્સમાં PM મોદીએ કહ્યું, મુક્ત અને ખુલ્લા ઈન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્રની પ્રગતિ અને વૈશ્વિક દક્ષિણના અવાજને વધારવો એ બધાના સામાન્ય હિતમાં છે. ગ્લોબલ સાઉથ એ શબ્દ છે જેનો ઉપયોગ લેટિન અમેરિકા, એશિયા, આફ્રિકા અને ઓશનિયાના પ્રદેશોને ઓળખવા માટે થાય છે. ભારત, અમેરિકા, ચીન, જાપાન અને ઓસ્ટ્રેલિયા સહિત અન્ય ઘણા દેશો તેના સંવાદ ભાગીદાર છે. તેમના ઉદ્ઘાટન સંબોધનમાં પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ભારતની ઈન્ડો-પેસિફિક પહેલમાં આસિયાન મહત્ત્વનું સ્થાન ધરાવે છે અને નવી દિલ્હી તેની સાથે ખભે ખભા મિલાવીને કામ કરવા પ્રતિબદ્ધ છે.

અહીં દરેકનો અવાજ સંભળાય છે: PM મોદી

PM મોદીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, અમારો ઈતિહાસ અને ભૂગોળ ભારત અને આસિયાનને જોડે છે. સહિયારા મૂલ્યો તેમજ પ્રાદેશિક એકતા, શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને બહુધ્રુવીય વિશ્વમાં સહિયારી માન્યતા આપણને એક સાથે બાંધે છે. ભારતની ઈન્ડો-પેસિફિક પહેલમાં આ જૂથનું આગવું સ્થાન છે. ગયા વર્ષે બંને પક્ષો વચ્ચેના સંબંધો વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી સુધી પહોંચ્યા હતા. આ પછી બંને પક્ષો વચ્ચે આ પ્રથમ શિખર બેઠક હતી. આજે વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાના વાતાવરણમાં પણ અમારો પરસ્પર સહયોગ દરેક ક્ષેત્રમાં સતત પ્રગતિ કરી રહ્યો છે. આ આપણા સંબંધોની મજબૂતી અને સ્થિતિસ્થાપકતાનો પુરાવો છે. આસિયાન મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે અહીં દરેકનો અવાજ સંભળાય છે.

Always a delight to meet @ASEAN leaders. The ASEAN-India Summit is testament to our shared vision and collaboration for a better future. We look forward to working together in futuristic sectors which will enhance human progress. pic.twitter.com/6YNIuTUjKs

— Narendra Modi (@narendramodi) September 7, 2023