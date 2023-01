ભારત જોડો યાત્રામાં સુરક્ષામાં ખામી હોવાના આરોપો પર જમ્મુ-કાશ્મીર પોલીસની પહેલી પ્રતિક્રિયા

જમ્મુ-કાશ્મીર પોલીસ સુરક્ષા ક્ષતિ પર: જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસે રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો મુલાકાત દરમિયાન સુરક્ષામાં ક્ષતિના આરોપો પર તેનો પ્રથમ જવાબ આપ્યો છે. પોલીસે શુક્રવારે (જાન્યુઆરી 27) જણાવ્યું હતું કે માત્ર આયોજકો દ્વારા અધિકૃત વ્યક્તિઓ અને લોકોને તપાસ કર્યા પછી યાત્રાના રૂટ તરફ અંદર જવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. યાત્રા (ભારત જોડો યાત્રા)ના આયોજકો અને સંચાલકોએ બનિહાલથી યાત્રામાં જોડાનાર લોકોની મોટી ભીડ વિશે માહિતી આપી ન હતી, જેઓ શરૂઆતના બિંદુની નજીક એકઠા થયા હતા. પોલીસે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે સંપૂર્ણ સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. CAPF ની 15 કંપનીઓ અને JKP ની 10 કંપનીઓ ROP અને QRT, રૂટ ડોમિનેશન, લેટરલ ડિપ્લોયમેન્ટ અને SF સહિત તૈનાત કરવામાં આવી હતી.

J&K પોલીસની સલાહ લેવામાં આવી નથી

J&K પોલીસે જણાવ્યું હતું કે 1 કિમીની મુસાફરી કર્યા પછી યાત્રાને બંધ કરવા અંગે કોઈ નિર્ણય લેતા પહેલા આયોજકો દ્વારા J&K પોલીસ તરફથી કોઈ અભિપ્રાય લેવામાં આવ્યો ન હતો. બાકીનો પ્રવાસ શાંતિથી ચાલુ રહ્યો. સુરક્ષામાં કોઈ ક્ષતિ નહોતી. અમે ફૂલપ્રૂફ સુરક્ષા પૂરી પાડીશું.

રાહુલ ગાંધીએ શું કહ્યું?

આ પહેલા શુક્રવારે કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું હતું કે જમ્મુ-કાશ્મીરના અનંતનાગ જિલ્લામાં યાત્રા દરમિયાન પોલીસ બંદોબસ્ત ખોરવાઈ ગયો હતો. જે પછી, તેમના સુરક્ષા કર્મચારીઓની સલાહ પર, તેમણે આજની યાત્રા રદ કરી. આ યાત્રા કાજીગુંડ પાસે અસ્થાયી રૂપે અટકાવવામાં આવી હતી. તેમણે કહ્યું કે આગામી બે દિવસમાં આ યાત્રા અને સંબંધિત કાર્યક્રમોમાં આવું ન થવું જોઈએ.

I think it's important that the Police manage the crowd so that we can do the yatra. It's very difficult for me to go against what my security people are recommending: Congress MP Rahul Gandhi, in Anantnag, J&K pic.twitter.com/MnP7D0dGPI

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે સવારથી જ લોકો યાત્રા માટે ઉમટી પડ્યા હતા અને અમે યાત્રા કરવા આતુર હતા. યાત્રા દરમિયાન સિક્યોરિટી કોર્ડન પાસે રહેતા પોલીસ જવાનો ગયા કે જોવા મળ્યા ન હતા. કમનસીબી છે કે પોલીસ તંત્ર સાવ પડી ભાંગ્યું છે. મારી સુરક્ષા સાથે જોડાયેલા લોકો આનાથી અસ્વસ્થ હતા અને કહ્યું કે મારે વધુ મુસાફરી કરવી જોઈએ નહીં. તેથી મારે આજે મારી ટ્રીપ કેન્સલ કરવી પડી. જોકે, અન્ય લોકોએ પદયાત્રા કરી હતી.

Police arrangement completely collapsed & Police people who were supposed to manage the crowd were nowhere to be seen. My security people were very uncomfortable with me walking further on yatra so I had to cancel my yatra. Other yatris did the walk: Rahul Gandhi, in Anantnag,J&K pic.twitter.com/KJpUNjRD7e

