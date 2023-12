કાલે સુખદેવ સિંહ ગોગામેડીના અંતિમ સંસ્કાર, આંદોલનનો અંત

જયપુરમાં મેટ્રો હોસ્પિટલની બહાર ધરણા પર બેઠેલી કરણી સેના સંઘર્ષ સમિતિની બેઠકમાં આંદોલન મોકૂફ રાખવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. કરણી સેના સંઘર્ષ સમિતિએ બેઠકમાં જાહેરાત કરી હતી કે સુખદેવ સિંહ ગોગામેડી હત્યા કેસમાં અમારી લગભગ તમામ માંગણીઓ સ્વીકારવામાં આવી છે. રાજ્યપાલે એનઆઈએની તપાસ, પરિવારને સુરક્ષા, હથિયાર લાઇસન્સ, હાઈકોર્ટના નિવૃત્ત ન્યાયાધીશની આગેવાની હેઠળની સમિતિ દ્વારા તપાસ, દોષિત અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી અને સરકારની રચનાના 15 દિવસમાં પરિવારને આર્થિક સહાયની મંજૂરી આપવાની ખાતરી આપી છે. કરણી સેના સંઘર્ષ સમિતિએ જણાવ્યું કે આવતીકાલે એટલે કે 7મી ડિસેમ્બરે સુખદેવ સિંહ ગોગામેડી ગામમાં તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે.

તમને જણાવી દઈએ કે મંગળવારે રાષ્ટ્રીય રાજપૂત કરણી સેનાના પ્રમુખ સુખદેવ સિંહ ગોગામેડીની જયપુરમાં ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. ગોગામેડીના પરિચિત નવીન શેખાવતને મળવા આવેલા સુખદેવ સિંહ, લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગના બે શૂટરોએ ગોગામેડી પર 17 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું હતું, જેમાં ગોગામેડી અને નવીન શેખાવતના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા, જ્યારે ફાયરિંગમાં બે લોકો ઘાયલ થયા હતા. જયપુર મેટ્રો હોસ્પિટલમાં તેની સારવાર ચાલી રહી છે. જેમાંથી માત્ર એકની હાલત નાજુક છે.

આજે જયપુર બંધનું એલાન આપવામાં આવ્યું હતું

રાજપૂત કરણી સેનાના પ્રમુખ સુખદેવ સિંહ ગોગામેડીની હત્યા બાદ રાજસ્થાનમાં તેમના સમર્થકો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા. રાજપૂત કરણી સેના, કરણી સેના સંઘર્ષ સમિતિ સહિત અનેક સંગઠનોએ મંગળવારથી જ બસોમાં તોડફોડ, આગચંપી વગેરે શરૂ કરી દીધા હતા. જયપુર બંધનું એલાન પણ કર્યું. આ જોઈને પોલીસ પણ સતર્ક થઈ ગઈ હતી. બુધવારે પોલીસે સુખદેવસિંહ ગોગામેડીનાં સમર્થકોને વિવિધ સ્થળોએ બેરીકેટીંગ કરીને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ સમર્થકોએ હોબાળો મચાવ્યો હતો.

આ દરમિયાન કરણી સેના સંઘર્ષ સમિતિ મેટ્રો હોસ્પિટલની બહાર હડતાળ પર બેસી ગઈ હતી. વાસ્તવમાં, સુખદેવ સિંહ ગોગામેડીને ગોળી વાગ્યા બાદ આ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે આ સમાચાર ધીમે ધીમે ફેલાતા ત્યારે મેટ્રો હોસ્પિટલની બહાર લોકોનો જમાવડો શરૂ થઈ ગયો. કરણી સેના સંઘર્ષ સમિતિના નેતૃત્વમાં મેટ્રો હોસ્પિટલની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ થયું. જયપુર પોલીસ પ્રશાસનના અધિકારીઓએ ઘણી વખત વિરોધ કરી રહેલા લોકોને સમજાવવાની કોશિશ કરી, પરંતુ લોકો માન્યા નહીં.

રાજ્યપાલને મળ્યા બાદ વિરોધનો અંત આવ્યો

આ પછી બુધવારે સાંજે કરણી સેના સંઘર્ષ સમિતિના કેટલાક અગ્રણી સભ્યોએ રાજ્યપાલને રજૂઆત કરી હતી. રાજ્યપાલે એનઆઈએ તપાસ, પરિવારને સુરક્ષા, હથિયાર લાયસન્સ, હાઈકોર્ટના નિવૃત્ત ન્યાયાધીશની અધ્યક્ષતાવાળી સમિતિ દ્વારા તપાસ, દોષિત અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી, સરકારની રચનાના 15 દિવસમાં પરિવારને આર્થિક સહાયની ખાતરી આપી, ત્યારબાદ આ ધરણા થયા. -પ્રદર્શન સમાપ્ત કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.