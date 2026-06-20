કોલકાતાઃ પશ્ચિમ બંગાળ પોલીસે જેલમાં બંધ TMCના નેતા જહાંગીર ખાનની પત્ની સરિના બીબીની ધરપકડ કરી છે. સરિના બીબી પર આરોપ છે કે તેણે પોતાના પતિ જહાંગીર ખાનને પોલીસ કસ્ટડીમાંથી છોડાવવા માટે પોતાના સમર્થકો સાથે પોલીસ સ્ટેશન પર હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેના પર પોલીસ સ્ટેશન પર હુમલાનું કાવતરું રચવાનો પણ આરોપ છે. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે સરિના બીબીની ધરપકડ 17 જૂનની ઘટનાના સંબંધમાં કરવામાં આવી છે. આ ઘટનામાં સરિના બીબી અને જહાંગીર ખાનના સમર્થકોએ કથિત રીતે પોલીસ સ્ટેશન પર હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ કેસમાં અત્યાર સુધી 25થી વધુ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી ચૂકી છે.
આ ધરપકડ પોલીસના તે દાવા પછી કરવામાં આવી છે, જેમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે સરિના બીબીએ જહાંગીર ખાનની ધરપકડના વિરોધમાં સેંકડો સમર્થકોને એકત્રિત કર્યા હતા અને તેમને બળજબરીથી કસ્ટડીમાંથી છોડાવવાની યોજના બનાવી હતી. તપાસકર્તાઓના જણાવ્યાનુસાર 17 જૂને ફાલ્ટાના શાટોલ કોલસા વિસ્તારમાં આશરે 400 સમર્થકો એકત્ર થયા હતા અને પોલીસ સ્ટેશન તરફ કૂચ કરતાં પહેલાં વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. ગુપ્તચર માહિતીને આધારે પોલીસ અને કેન્દ્રીય દળોને પહેલેથી જ તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા, જેથી કોઈ પણ હુમલાનો પ્રયાસ નિષ્ફળ બનાવી શકાય.
એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે અમને માહિતી મળી હતી કે વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન ભીડનો એક ભાગ પોલીસ સ્ટેશન પર હુમલો કરીને આરોપી જહાંગીર ખાનને છોડાવવાની યોજના બનાવી રહ્યો હતો. પૂરતી સુરક્ષા વ્યવસ્થા અગાઉથી જ કરવામાં આવી હતી અને પોલીસ તથા કેન્દ્રીય દળોની સમયસરની કાર્યવાહીથી આવા તમામ પ્રયાસો નિષ્ફળ બનાવવામાં આવ્યા હતા. તપાસકર્તાઓનો આરોપ છે કે પ્રદર્શનકારીઓનો હેતુ જહાંગીર ખાનને બળજબરીથી મુક્ત કરાવવાનો અને વિસ્તારમાં અશાંતિ ફેલાવવાનો હતો. ત્યાર બાદ સરિના બીબી વિરુદ્ધ FIR નોંધવામાં આવી હતી અને પોલીસે તેને આ કાવતરાની કથિત સૂત્રધાર ગણાવી છે.
આ તાજેતરની ધરપકડ જહાંગીર ખાન ઉર્ફે “પુષ્પા”ના નેટવર્ક વિરુદ્ધ ચાલી રહેલી કાર્યવાહીનો એક ભાગ છે. જહાંગીર ખાનને 8 જૂને ભારત-નેપાળ સરહદ નજીકથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.