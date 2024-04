ઈસ્તાંબુલમાં નાઈટ ક્લબમાં ભીષણ આગ, 29 ના મોત

તુર્કીમાં એક મોટી દુર્ઘટનાના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. દેશના ઈસ્તાંબુલ શહેરમાં એક નાઈટક્લબમાં રિનોવેશન દરમિયાન ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી, જેમાં અત્યાર સુધીમાં 29 લોકોના મોત થયા છે અને ઘણા લોકો ઘાયલ થયા છે. અધિકારીઓ દ્વારા આપવામાં આવેલા અહેવાલ મુજબ આગ પર કાબૂ મેળવી લેવામાં આવ્યો છે. ઘાયલોની સંખ્યામાં હજુ વધારો થવાની આશંકા છે.

