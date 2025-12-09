ગોવામાં નાઈટક્લબમાં લાગેલી ભીષણ આગ બાદ સરકારની કાર્યવાહી

ગોવામાં નાઈટક્લબમાં લાગેલી ભીષણ આગ બાદ સરકારે કડક વલણ અપનાવ્યું છે. ગોવાના મુખ્યમંત્રી પ્રમોદ સાવંતના આદેશ બાદ, નાઈટક્લબ પર તોડી પાડવાનું કામ શરૂ થઈ ગયું છે. લુથરા બ્રધર્સના રોમિયો લેન બીચ ક્લબ પર પણ બુલડોઝરનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. વાગેટર વિસ્તારમાં રોમિયો લેન રેસ્ટોરન્ટનો એક ભાગ તોડી પાડવામાં આવી રહ્યો છે. તેના માલિકો ગૌરવ લુથરા અને સૌરભ લુથરા છે. આ બંને રોમિયો લેન નજીક બિર્ચના માલિક પણ છે, જ્યાં 7 ડિસેમ્બરે આગ લાગી હતી, જેમાં 25 લોકો માર્યા ગયા હતા.
લુથરા બ્રધર્સ સામે ઇન્ટરપોલ બ્લુ નોટિસ જારી
ગોવા પોલીસે ગોવા નાઈટક્લબના મુખ્ય આરોપી અને માલિકો સૌરભ અને ગૌરવ લુથરા સામે ઇન્ટરપોલ બ્લુ નોટિસ જારી કરવા માટે સીબીઆઈનો સંપર્ક કર્યો છે. અધિકારીઓએ મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે તેઓ દેશ છોડીને ભાગી ગયા છે. ગુનાહિત તપાસના સંદર્ભમાં વ્યક્તિની ઓળખ, સ્થાન અથવા પ્રવૃત્તિઓ વિશે માહિતી એકત્રિત કરવા માટે ઇન્ટરપોલ બ્લુ નોટિસ જારી કરવામાં આવે છે. ચાર્જશીટ દાખલ થયા પછી અને વોન્ટેડ વ્યક્તિ વિરુદ્ધ બિન-જામીનપાત્ર વોરંટ જારી થયા પછી જ ભાગેડુ વ્યક્તિને અટકાયતમાં લેવા માટે રેડ નોટિસ જારી કરી શકાય છે.