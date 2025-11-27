હોંગકોંગના રહેણાંક ટાવરમાં ભીષણ આગ, 36 લોકોના મોત

હોંગકોંગથી હમણાં જ મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. રહેણાંક ટાવરમાં ભીષણ આગ લાગી. ઓછામાં ઓછા 36 લોકો માર્યા ગયા છે, ઘણા ઘાયલ થયા છે. ઘણા લોકો ગુમ થયા હોવાની આશંકા છે. મૃત્યુઆંક સતત વધી રહ્યો છે.

હોંગકોંગના તાઈપો વિસ્તારમાં વાંગ ફુક કોર્ટ નામના હાઉસિંગ કોમ્પ્લેક્સમાં આગ લાગી હતી. આગને કારણે ગભરાટ ફેલાયો હતો. ઘાયલોને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. આગનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વ્યાપકપણે શેર કરવામાં આવી રહ્યો છે. વીડિયોમાં ધુમાડાના ગોટેગોટા અને જ્વાળાઓ દૂર દૂર સુધી ફેલાયેલી જોવા મળે છે. આગ બાદ, 700 ફાયર ફાઇટરોને તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા.

હોંગકોંગ મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, તાઈ પો જિલ્લો ચીનના નાણાકીય કેન્દ્રના ઉત્તર ભાગમાં સ્થિત છે. ટાવરમાં ઘણા લોકો ફસાયા હોવાના અહેવાલ છે. ફાયર બ્રિગેડના અનેક વાહનો ઘટનાસ્થળે હાજર હતા. ફાયર સર્વિસ વિભાગે નજીકના રહેવાસીઓને ઘરની અંદર રહેવા, દરવાજા અને બારીઓ બંધ રાખવા અને શાંત રહેવાની સલાહ આપી છે.

17 વર્ષ પહેલાં હોંગકોંગમાં આવી જ આગ લાગી હતી

90% લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. ઘટના બાદ ઘણા રસ્તાઓ બંધ કરવામાં આવ્યા છે. આ ભીષણ આગને લેવલ 5 આગ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવી છે. હોંગકોંગમાં લેવલ 5 શ્રેણીની છેલ્લી મોટી આગ લગભગ 17 વર્ષ પહેલાં લાગી હતી, જ્યારે ચાર લોકોના મોત થયા હતા. ઘાયલો અને અસરગ્રસ્તો માટે હેલ્પલાઇન સ્થાપિત કરવામાં આવી છે.

