ઇઝરાયલ-ઈરાન સંઘર્ષ: ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ છોડી રહ્યા છે તેહરાન

ઈરાન અને ઈઝરાયલ વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે, ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને બહાર કાઢવાની ઝુંબેશ તેજ કરવામાં આવી છે. વિદેશ મંત્રાલયે ટ્વીટ કર્યું કે સ્થાનિક દૂતાવાસ દ્વારા કરવામાં આવેલી વ્યવસ્થા દ્વારા તેહરાનમાં રહેતા ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને શહેરમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. આ પછી, જે લોકો શહેરની બહાર જઈ શકે છે તેમને પણ સતત બહાર કાઢવામાં આવી રહ્યા છે. કેટલાક ભારતીયો આર્મેનિયા સરહદ દ્વારા ઈરાન છોડીને ગયા છે. સ્થાનિક દૂતાવાસ ઈરાનમાં રહેતા ભારતીયો સાથે સતત સંપર્કમાં છે.

Deferred visuals from yesterday: Indian students leaving Tehran on buses with facilitation by Indian embassy in Iran @India_in_Iran pic.twitter.com/00xU8Mvgvk

