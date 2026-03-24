ઇરાન, અમેરિકાની વાટાઘાટ ઇસ્લામાબાદમાં થવાની શક્યતા

નવી દિલ્હીઃ પાકિસ્તાન હાલમાં અમેરિકા, ઇઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવને ઓછો કરવા માટે પોતાને મુખ્ય મધ્યસ્થ તરીકે રજૂ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યું છે.  પાકિસ્તાનના સેનાપ્રમુખ આસિમ મુનીરે રવિવારે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે વાતચીત કરી હતી અને હાલની પરિસ્થિતિ અંગે ચર્ચા કરી હતી. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે પાકિસ્તાને ચર્ચા માટે ઇસ્લામાબાદને સંભવિત સ્થળ તરીકે પ્રસ્તાવિત કર્યું છે, જ્યાં આ જ અઠવાડિયામાં ટ્રમ્પ પ્રશાસનના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને ઈરાનના પ્રતિનિધિઓ આમને-સામને મળી શકે છે, એમ અહેવાલ કહે છે.

એ દરમિયાન પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શહબાઝ શરીફે સોમવારે ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેજેશ્કિયન સાથે પણ વાત કરી હતી. પાકિસ્તાનનું કહેવું છે કે તે શાંતિ સ્થાપિત કરવા માટે સતત પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.

પાકિસ્તાન એકલું નથી. તુર્કી અને ઈજિપ્ત પણ તેની સાથે મળીને પરદાની પાછળ કૂટનીતિ (બેક-ચેનલ ડિપ્લોમસી) દ્વારા અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેનું અંતર ઘટાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. આ પ્રક્રિયામાં અમેરિકાના વિશેષ દૂત સ્ટીવ વિટકોફ અને ઈરાનના વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચી પણ જોડાયેલા છે. દેશો વચ્ચેનો આ સમન્વય પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ ન બને તે માટે એક મજબૂત કૂટનીતિનો રસ્તો માનવામાં આવી રહ્યો છે, એમ અહેવાલ કહે છે.

ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે ઈરાન સાથે ખૂબ સારી અને સકારાત્મક ચર્ચા બાદ તેણે ઈરાનના વીજ ઉત્પાદન કેન્દ્રોને નષ્ટ કરવાની પોતાની ધમકી હાલ માટે મુલતવી રાખી છે. જોકે વ્હાઇટ હાઉસે આ ચર્ચાઓ અંગે વધુ માહિતી આપવાનો ઈનકાર કરતાં કહ્યું હતું કે આવા સંવેદનશીલ મુદ્દાઓ પર મિડિયા મારફતે ચર્ચા કરવામાં આવતી નથી.

ઈરાનનું નિવેદન – પોતાના વલણમાં કોઈ ફેરફાર નથી

ઈરાને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે યુદ્ધ શરૂ થયા પછી તેણે અમેરિકા સાથે કોઈ સીધી ચર્ચા કરી નથી. ઈરાનના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે મિત્ર દેશો મારફતે અમેરિકાની તરફથી ચર્ચાના સંદેશ મળ્યા છે અને તેમનો જવાબ પણ આપવામાં આવ્યો છે, પરંતુ ઈરાન પોતાના વલણ પર અડગ છે અને તેની શરતોમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી, ભલે તે હોર્મુઝ જળસંધિનો મુદ્દો હોય કે યુદ્ધ સમાપ્ત કરવાની શરતો.

