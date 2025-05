IPL 2025 : રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર 9 વર્ષ પછી ફાઇનલમાં પહોંચ્યું

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) એ શાનદાર પ્રદર્શન કરીને ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2025 ની ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે. મુલ્લાનપુરના મહારાજા યાદવિન્દ્ર સિંહ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાયેલી ક્વોલિફાયર-1 મેચમાં RCB એ પંજાબ કિંગ્સને 8 વિકેટથી હરાવ્યું. મેચમાં, RCB ને જીતવા માટે 102 રનનો લક્ષ્યાંક મળ્યો હતો, જે તેણે ફક્ત 10 ઓવરમાં જ મેળવી લીધો. ફાઇનલ 3 જૂને અમદાવાદમાં રમાશે, જ્યાં RCB ક્વોલિફાયર-2 ના વિજેતા સામે ટકરાશે.

