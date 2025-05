ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના યુદ્ધવિરામના દાવા પર MEAનું મોટું નિવેદન

ગુરુવારે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે ટેરિફના મુદ્દા પર પ્રતિક્રિયા આપી. MEAએ કહ્યું કે આ મહિને ભારત-પાકિસ્તાન સાથે યુદ્ધવિરામ માટે અમેરિકા સાથે થયેલી વાટાઘાટોનો ભાગ ટેરિફ નહોતો. ભારતનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે યુએસ ફેડરલ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે ટેરિફ ચેતવણીથી અમેરિકાને ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધવિરામ કરાવવામાં મદદ મળી.

Watch: MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, “See, the India-U.S. bilateral trade agreement negotiations are ongoing. We just had a team visit the United States. So, we will have to wait for the negotiations to conclude, and as and when we have an update, we will share it with… pic.twitter.com/KDMIEAap42

