IPL 2025 : ગુજરાતનો ફરી જલવો, રાજસ્થાનને 58 રનથી હરાવ્યું

ગુજરાત ટાઇટન્સે IPL 2025 ની પોતાની પહેલી મેચ હારવાની નિરાશામાંથી બહાર આવીને સતત ચોથી જીત નોંધાવી છે. શુભમન ગિલના નેતૃત્વ હેઠળ ગુજરાતે સિઝનની પાંચમી મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સને એકતરફી રીતે 58 રનથી હરાવ્યું. આ સાથે ગુજરાતે IPLના ઇતિહાસમાં છઠ્ઠી વખત રાજસ્થાનને હરાવ્યું. આ મેચમાં ગુજરાતે ત્રણેય મોરચે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, જેમાં સાઈ સુદર્શનની શાનદાર ઇનિંગ્સ અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાનો ઘાતક સ્પેલ સૌથી મહત્વપૂર્ણ સાબિત થયો. આ જીત સાથે ગુજરાતે પોઈન્ટ ટેબલમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું છે.

