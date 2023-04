IPL 2023 : લખનૌએ રાજસ્થાનને 10 રનથી હરાવ્યું

જયપુરના સવાઈમાન સિંહ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી IPL 2023ની 26મી મેચમાં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG) એ રાજસ્થાન રોયલ્સને 10 રનથી હરાવ્યું. આ શ્વાસ લેતી મેચમાં લખનૌને તેના બોલરોએ જીત અપાવી હતી. આ સિઝનમાં લખનૌની આ ચોથી જીત છે. લખનૌએ પ્રથમ રમત બાદ રાજસ્થાનને 155 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. એક સમયે એવું લાગી રહ્યું હતું કે રાજસ્થાન રોયલ્સ ટીમ આ મેચ સરળતાથી જીતી જશે. રાજસ્થાને એકપણ વિકેટ ગુમાવ્યા વિના 87 રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ પછી નિયમિત અંતરે વિકેટ ગુમાવી અને મેચમાં પાછળ પડતું રહ્યું. રાજસ્થાનની ટીમને જીતવા માટે છેલ્લી ઓવરમાં 19 રનની જરૂર હતી, પરંતુ તે માત્ર 8 રન જ બનાવી શકી હતી.

A brilliant final over from @Avesh_6 🔥🔥 @LucknowIPL win by 10 runs to add two more points to their tally.

જયસ્વાલ અને બટલરે રાજસ્થાનને શાનદાર શરૂઆત અપાવી

155 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉતરેલી ટીમના બે સૌથી મહત્વપૂર્ણ બેટ્સમેન જોસ બટલર અને યશસ્વી જયસ્વાલ રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે ઇનિંગની શરૂઆત કરવા મેદાનમાં આવ્યા હતા. બંનેએ આ સિઝનમાં ફરી એકવાર ટીમને શાનદાર શરૂઆત અપાવી અને પ્રથમ 6 ઓવરમાં સ્કોરને 47 રન સુધી પહોંચાડ્યો. આ પછી, બંનેએ સાથે મળીને રન બનાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી અને 10 ઓવરના અંતે, તેઓએ કોઈપણ નુકસાન વિના સ્કોર 73 રન સુધી પહોંચાડવાનું કામ કર્યું.

For his final over heroics and bowling figures of 3/25, @Avesh_6 is our Top Performer from the second innings.

A look at his bowling summary here 👇👇#TATAIPL #RRvLSG pic.twitter.com/Ig3ZqufJMZ

— IndianPremierLeague (@IPL) April 19, 2023