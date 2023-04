‘સેમ સેક્સ મેરેજ’, કેન્દ્ર સરકારની દલીલ પર સુપ્રીમ કોર્ટની મહત્વપૂર્ણ ટિપ્પણી

બુધવારે સુપ્રિમ કોર્ટમાં સમલૈંગિક લગ્નના મુદ્દા પર સતત બીજા દિવસે સુનાવણી ચાલુ રહી. સમલૈંગિક લગ્નને કાયદેસરની મંજૂરી આપવા માટેની દલીલો સાંભળીને સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે સમલૈંગિક સંબંધો માત્ર શહેરી ચુનંદા ખ્યાલ નથી. CJI DY ચંદ્રચુડે કહ્યું કે શહેરોમાં પોતાની જાતીય ઓળખ જાહેર કરનારા વધુ લોકો સામે આવે છે, પરંતુ તેનો અર્થ એ નથી કે તેને શહેરી વિચાર કહી શકાય.

#UPDATE | Hearing in the Supreme Court in the same-sex marriage matter concludes for the day, hearing to continue tomorrow.

— ANI (@ANI) April 19, 2023